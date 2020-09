«Hay que romper la especulación y garantizar el dólar oficial a la industria»

«Romper con el círculo especulativo es un objetivo que nosotros compartimos y apoyamos».

OTRAS NOTICIAS

Consultado si el BCRA no debió haber cerrado la venta de dólar ahorro, Fernandez explicó que «también hubiera sido una medida objeto de alguna acusación. Estas medidas han sido definidas en un marco extraordinario, porque si uno no ve también las medidas que se están tomando, como el debate para que las grandes fortunas hagan un aporte extraordinario, y no lo vemos en el marco de la crisis mundial originada por la pandemia del coronavirus, entonces estamos viendo una parte de la historia, una foto y no la película completa», consideró el legislador cordobés.

Además, recordó que el cepo viene puesto de la administración anterior que «dejó las reservas exiguas».

Fernández también destacó la restricción de compra de dólar ahorro a quienes reciben una ayuda del Estado en el marco de la Emergencia: «En realidad son instrumento de otros sectores que pueden especular con ese dólar, me parece una medida lógica».

El diputado oficialista también se refirió a la disposición para las empresas con deudas superiores a US$1 millón, que podrán comprar en el mercado de cambios las divisas para el pago de las mismas pero sin que supere el 40% del capital que vence, y el resto, tiene que ser refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años. «No hay ninguna Pyme que deba pagar una cuota de un millón de dólares por mes», dijo y añadió que «la incorporación de Bienes de Capital y la posibilidad de importar -porque viene creciendo la producción industrial- requiere que haya dólares para atender estas necesidades.

Fernández aseguró que las nuevas disposiciones le asegura a los pequeños productores y chacareros, que quizá hoy tienen dudas de la cotización del dólar a futuro, «tienen las posibilidades abiertas porque se ha incorporado la posibilidad de ahorro en pesos ajustados al valor del dólar y que le permiten tener un incentivo para la liquidación de sus exportaciones».

Finalmente, el dirigente gremial empresario subrayó que desde la entidad que preside «acompañamos y compartimos los ejes y principios del Proyecto de Presupuesto Nacional 2021, que es la estabilización macroeconómica y la sostenibilidad fiscal«, concluyó.