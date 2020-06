El diputado del Frente de Todos y miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, Rodolfo Tailhade compartió en sus redes un nuevo escrito presentado por el el periodista en el juzgado de Martínez Di Giorgi, donde explícitamente solicita que no se le entregue información a los peritos de parte (Tailhade) quienes solicitan acceso a los datos descubiertos en la causa que inició la titular de la AFI, Cristina Caamaño sobre material de espionaje encontrado en un disco rígido de esa agencia.

«Vengo por el presente a reiterar el rechazo a que cualquier

persona ajena a mis abogados pueda tener acceso a mails, documentos o comunicaciones que tengan que ver conmigo», inicia el escrito presentado por Majul.

El macrista orgánico y espía inorgánico @majulluis pretende bloquear el descubrimiento de la verdad. De qué tenes miedo Pirincho? pic.twitter.com/faDFajaOnG — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) June 17, 2020

Majul considera que el acceso a los correos que investigó el macrismo en su obsesión por espiar a periodistas, podría agravar el daño del que

supuestamente fue víctima el periodista.

Sin embargo, lejos de eso, Tailhade persigue el esclarecimiento de la fuente que ilegalmente sustrajo escuchas -también ilegales- de conversaciones telefónicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli y que fueron entregadas al operador Majul.

«El Diputado Tailhade se presenta y abusando de su cargo, solicita

autorización para tomar vista de los mails y comunicaciones que tengan que ver conmigo. Y reitero que lo hace abusando de su cargo ya que encabeza el escrito indicando que se presenta como Diputado Nacional del Bloque Frente de Todos y miembro de la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Y, es más, constituye domicilio en el Congreso Nacional. Y no solo

abusa de su cargo sino de su pertenencia al partido político gobernante como si eso le diera un pase libre para hacer lo que se le antoje en esta causa», reclama majul.

Cabe destacar que no interviene como representante de los ciudadanos que lo votaron sino en nombre propio como supuesto damnificado, agregó.

«Y en este abuso de su cargo de Tailhade y de su condición solicita

al Juez tomar vista de mis mails y comunicaciones afirmando, sin ningún tipo de prueba, que en mis correos electrónicos podrían existir elementos que demuestren «un plan sistemático creado desde las propias agencias del Estado Con complicidad de periodistas para armar o formar una agenda publica de noticias judiciales para luego presionar a los jueces. No solo se tratan de meras especulaciones e hipótesis que no tienen ningún asidero jurídico ni factico, como bien advirtió VS en relación a otra petición del mismo Tailhade, sino que forma parte del plan de amedrentamiento continuo que impulsa no solo el Diputado sino también sus jefes politicos. Y prueba de ellos son los propios mensajes mafiosos que el Diputado me envió en los últimos días en Twitter, los cuales adjunto», justificó.