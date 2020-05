Los ánimos están caldeados en el frente opositor. La estrategia de trabajo mancomunado ante la pandemia no se condice con las formas tira piedras del PRO y eso le está costando críticas caro al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Así quedó demostrado en la reacción de la presidenta del partido macrista, Patricia Bullrich, quien se enojó con el funcionario capitalino luego que el pasado sábado se quedó calladito mientras el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández pusieron blanco sobre negro y describieron el descalabro que dejó al anterior administración, en el país y la provincia, en lo que hace al sistema sanitario.

La ex ministra de Seguridad, al igual que varios dirigentes de la oposición, criticaron fuertemente el discurso del presidente y el gobernador:

“Presidente: su cinismo no está a la altura de su responsabilidad. Mañana discutamos si la cuarentena sirvió o no. Pero hoy, en nombre del 41% de los argentinos, le pido respeto a usted y al gobernador. No vamos a dejar que usted ni nadie nos insulte”, había indicado Bullrich a través de Twitter.

Además, hizo énfasis en la actitud de Larreta y se diferenció con respecto a la actitud que hubiese tomado cuando Kicillof criticó la gestión de María Eugenia Vidal.

“Larreta no es una persona confrontativa, yo me hubiera levantado y le hubiera dicho algo fuerte. No me hubiera bancado eso“, indicó en el programa Nada Personal que conduce Viviana Canosa.

Y agregó sobre el dirigente de Juntos por el Cambio: “Siempre fue una persona tranquila, que cree en esta lógica de trabajar hoy en un equipo, aunque le digan todo el tiempo ‘no sos tanto de nuestro equipo’. Además, esa personalidad ganó y tal vez una personalidad confrontativa no gana una elección”.

Por otra parte, imaginó qué situación pasaría ahora la Argentina en caso de ser Mauricio Macri el presidente: “Estamos convencidos de que, si nosotros hubiéramos vivido esta situación, habría desorden sindical y aprietes que el Presidente no está viviendo”.

Y concluyó: “Hay que hacer una cuarentena inteligente. Seis meses de cuarentena no son compatibles con la salud mental ni con el bolsillo de la gente”.