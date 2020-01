La espada del macrismo durante la campaña presidencial de 2019, Miguel Ángel Pichetto se hizo el distraído y buscó despegarse del peor gobierno de la historia de la democracia., “Yo no tengo nada que ver con el gobierno de Macri”, lanzó en el marco de una entrevista brindada a Ernesto Tenembaun, con quien Pichetto mantuvo un cruce luego de que el periodista le consultase por su “visión opositora”.

“Ustedes me llaman a las 8 de la mañana en enero. Yo no me tomo vacaciones porque es un proceso que me hace doler la cabeza. Estoy en Buenos Aires trabajando. Bueno permítanme que le diga lo que pienso ¿Qué quieren que haga oficialismo?”, expresó.

Asimismo, cuando el periodista Jairo Straccia le consultó sobre si es la primera vez que es oposición fuera del peronismo el ex candidato a vicepresidente arremetió: “Usted quiere que yo me haga cargo de las acciones de Macri y no tengo nada que ver con él”.

“La mía es una oposición inteligente. No te estoy diciendo que se rompa todo”, sentenció.

Fuente: Infobaires24