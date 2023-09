La candidata de Juntos por el Cambio no viene pasando sus mejores días. Luego de la incorporación del economista Carlos Melconian a su equipo como eventual ministro de Economía su figura quedó desdibujada y no tiene mucho para contar de cara a las generales de octubre. Quizá por eso, se despachó con una incorporación que llamó poderosamente la atención. Se trata del filósofo, ensayista, poeta y traductor literario Santiago Kovadloff, un hombre de ideas reaccionarias que suele pasear por los estudios de TN atacando al Gobierno de Fernandez y al kirchnerismo en particular.

La ex ministra de Seguridad había informado el lunes al respecto en un video difundido en sus redes sociales: “Le solicité a Kovadloff que constituya un equipo que pueda trabajar mancomunadamente en una propuesta que se ocupe de los múltiples aspectos del ciudadano”.

La pregunta que quedó en el aire luego del anunció es ¿qué diablos va a hacer Kovadloff en un eventual gobierno?. Afortunadamente hoy llegó la respuesta y sorprendió por lo ridículo. Bullrich aseguró que la incorporación de Kovadloff va a «ayudar a pensar» para reconstruir «la destrucción, el llanto y el llorar permanente«.

En tanto, en una entrevista radial, el filosofo dio mas detalles sobre su rol en el nuevo equipo conformado por la candidata presidencial amarilla: “No seré ministro, yo soy un interlocutor de ella, eso que se llama ‘consejero’”. Además, resaltó que el objetivo principal del nuevo consejo es “orientar” a la líder del PRO desde “el punto de vista del conocimiento”.

En diálogo con Radio Mitre, el filósofo explicó que “la idea es crear un consejo de asesores que trate y se empeñe en mantener con la candidata a la Presidencia un diálogo y un intercambio sobre la necesidad de que ciertos principios -que están vinculados al conocimiento, a la salud, a la cultura- puedan ser recogidos por ella en el intercambio de ideas que mantengamos para que, a su vez, en el caso de que acceda a la Presidencia, pueda bajarlos a los distintos ministerios, que tienen como tarea implementar aspectos fundamentales de la acción política; en lo económico y en todos los demás aspectos”.