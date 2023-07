La buena relación que existió hasta hace pocas horas entre el referente libertario y el ala dura del PRO parece atravesar horas difíciles y decisivas. Sucede que Javier (La Libertad Avanza) esta convencido que las ultimas operaciones en su contra fueron motorizadas desde el bullrichismo.

Milei aseguró esta semana que es mentira que fue increpado en el acto de la AMIA y que se trató de una «nueva opereta del sector de Bullrich«. «Una mentira dirigida desde el mismo lugar político que nos vienen inventando operetas en las últimas semanas«, se quejó en sus redes sociales.

El mal momento que sufrió Milei fue con los familiares de las víctimas del ataque a la AMIA. El diputado votó en contra del proyecto de que declaraba al día del atentado -el 18 de julio- como duelo nacional. Milei dice que fue un error y no sabía que dentro del conjunto de leyes que se estaban votando se encontraba esa y se opuso. Después quiso revertir el sentido de su voto pero no lo logró porque no se pueden cambiar las votaciones de una ley ya aprobada.

El líder de LLA también viene de enfrentar denuncias por la venta de candidaturas en su espacio y semanas atrás fue escrachado en Tigre. De ambos episodios, Milei también acusa a Bullrich.

«Está movilizado desde Juntos por el Cambio. El otro día en Tigre un candidato a concejal de Patricia Bullrich salió a escracharme. Las personas que están denunciando cosas están en las listas de Patricia Bullrich«, declaró a TN.

Cerca de Milei apuntan a que su buena relación con el expresidente Mauricio Macri sigue intacta, pero que con Bullrich el recelo empezó hace bastante.