Fiel a su estilo pacifista de centro trucho, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta respondió a la carta de los aliados de Patricia Bullrich, en la que cuestionaron a Juan Manuel López, quien había advertido que una presidencia de la ex ministra de Seguridad podría terminar con un estallido como el de diciembre de 2001: «Jamás he dicho un agravio».

«Siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado un solo comentario. Ni un solo comentario. Ni una sola crítica personal. Ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y además estoy convencido que no es bueno para la Argentina», agregó Rodríguez Larreta.

En el texto, los alfiles bullrichistas argumentaron: «Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no solo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos«.

En ese sentido, el mandatario de la Ciudad subrayó: «Para ganarle al kirchnerismo y derrotar las mafias de la droga,tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando a nosotros por la unidad. Repito, jamás escuchan ni una sola crítica personal de mi boca».

La aclaración del presidencialista se dio en el marco de un acto realizado en la escuela Primaria Nº 475, donde junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula, dio detalles de un plan de 12 puntos para el impulso de las energías renovables del país.

La polémica

«Cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de (Javier) Milei como la segunda temporada de «El Reino», que es un delirio. Me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie 2001«, había señalado López, integrante de la Coalición Cívica, en un entrevista radial.

En ese mismo momento, López reconoció que sus palabras iban a generar un nuevo cortocircuito en la alianza opositora: «Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que (Fernando) De la Rúa. Por ahí me estoy metiendo en un problema mientras voy pensando en voz alta».