Las elecciones en San Juan 2023 volvieron a reflejar una dura derrota provincial para el armado nacional del libertario Javier Milei. Entre sus tres candidatos, el Frente Desarrollo y Libertad, que representó a La Libertad Avanza (LLA) a nivel local, obtuvo menos del 4% y quedó muy lejos del primero, el gobernador electo Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio (JxC), y del peronismo sanjuanino, que quedó segundo.

Horas antes de los comicios, Milei repitió el accionar que tuvo en otras provincias en donde sus aliados tuvieron una mala performance, como en Córdoba, y desconoció a los tres aspirantes. “La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato”, informó el espacio en un comunicado días antes.

Sin embargo, desde las tres subagrupaciones ratificaron su participación en los comicios encolumnados detrás del líder libertario y como parte de LLA. De hecho, las tres boletas tenían la imagen del economista impresa en el papel.

Ramírez, Miers y Agüero sumaron menos del 4%

Con el 98,9% de las mesas escrutadas, el Frente Desarrollo y Libertad cosechó 16.199 votos, es decir, el 3,78% de los sufragios, y quedó tercero entre los cuatro frentes que presentaron candidaturas a gobernador y vicegobernador.

Eso fue 40 puntos por debajo de lo que sumaron los sublemas del peronismo sanjuanino, donde José Luis Gioja le ganó la interna a Rubén Uñac, y cerca de 47 puntos menos que el ganador de la elección, el futuro gobernador Marcelo Orrego, de JxC.

La interna de los libertarios la ganó el dirigente Agustín Ramírez, que sacó un 1,8%. Detrás quedaron Paola Miers y Yolanda Agüero, con 1,2% y 0,71%respectivamente.

Milei intentó despegarse en vísperas de las elecciones en San Juan

Días antes de los comicios provinciales, LLA emitió su comunicado despegándose de la contienda electoral local y aclaró que “el espacio que postula a Javier Milei para la presidencia sí competirá con boleta a senadores y diputados nacionales en dicho distrito en las elecciones PASO y generales del 13 de agosto y 22 de octubre, respectivamente”.

Para enfatizarlo, el mismo Milei confirmó en una entrevista con el Canal 8 de esa provincia: “Nosotros no estamos participando en la contienda electoral de San Juan. Yo no propuse ningún candidato y sacarme fotos con gente no significa nada”.

De esa manera, el libertario intentó evitar que su imagen quedara asociada una vez más a otro resultado desfavorable en una elección provincial, después de que sus candidatos en Córdoba, Salta, La Pampa, Tucumán, Jujuy y Misiones no superaran en ningún caso los 5 puntos.

Después de las declaraciones de Milei, los aspirantes locales de San Juan salieron a aclarar que sí forman parte de LLA. Ramírez precisó en diálogo con el diario local Huarpe: “ADN [partido que integra el lema de Desarrollo y Libertad] es uno de los firmantes de la Libertad Avanza a nivel nacional y por eso es imposible que nos desconozca”.

Miers, por su parte, expresó: "Su hermana Karina fue la que firmó la autorización para que desde Desarrollo y Libertad podamos usar la imagen de él y el logo del partido nacional".