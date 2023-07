El exsecretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner y actual precandidato a presidente por el partido Principios y Valores, Guillermo Moreno contó una anécdota bomba sobre el postulante a gobernar la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, durante una entrevista en el canal AhoraPlay, «decía que un ministro de Economía no podía tomar decisiones en caliente. Entonces, se iba a masturbar».

«Lousteau escribió un libro que se llama La Economía y la Felicidad. El tipo decía que el ministro de Economía no puede tomar decisiones en caliente. Entonces, antes de tomar una decisión trascendental iba y se masturbaba en el baño. Eso lo escribió», aseguró Moreno.

Y continuó su anécdota, pero incluyéndola en una situación bizarra a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando Moreno era funcionario en su gestión presidencial.

«Mi secretaria me lo señala en el libro y justo me llama Cristina. Entonces, voy. Ella estaba sentada en el sillón de Rivadavia y me empezaba a hablar. ‘Pare’, le digo mientras iba avanzando. Y le pregunto: ‘¿Cuando venía Lousteau, usted le daba un beso o le daba la mano?’. Entonces, me dice: ‘¿Qué tiene que ver esto?’. Y le muestro el libro de Lousteau. Se mira la mano y me dice: ‘¡Qué asqueroso!'», cerró la anécdota Moreno, entre risas de Méndez y los panelistas de Tarde Picante.

Y Moreno concluyó: «¿Vos querés que ese gobierne la ciudad? Dejame de embromar».