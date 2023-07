El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, reaccionó al spot de campaña de la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, con quien competirá en la interna de Juntos por el Cambio, y sostuvo que «el camino no es a las trompadas y a los gritos».

«El camino de querer imponer los cambios a las trompadas, de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que exterminarlo, de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque todo lo que hizo antes es una catástrofe está mal. Desde la democracia para acá todos los gobiernos se construyeron sobre anti el anterior», cuestionó el referente del PRO.

Para Larreta, la confrontación permanente «condujo a inseguridad, inflación, frustración», por lo tanto propuso «un camino nuevo, el de los hechos». «No es a las trompadas y a los gritos», insistió en declaraciones radiales.

«La Argentina tiene problemas desde hace 40 años, pasamos dos hiperinflación fuertísimas, la crisis del 2001 -2002, venimos de problemas en problemas y querer resolverlo a las trompadas hace que estemos cada vez peor«, aseveró y agregó: «Vamos de un lado a otro en un péndulo inferna donde en cada ida y vuelta estamos más abajo».

Asimismo, reafirmó: «Propongo un camino diferente, resultados, buscar una mayoría solida que los cambios que llevemos adelante los mantengamos en el tiempo. Hay que ir a un cambio a fondo, el cómo hace toda la diferencia».

Tras la oficialización del spot de Bullrich, que incluye disipadas críticas a su persona y cuestionamientos a las líneas de diálogo, el jefe de Gobierno planteó: «Queriendo imponer el cambio a las trompadas, la voluntad de uno por sobre el otro…mira cómo estamos. Esta cosa de amigo/ enemigo, de la política es una guerra, de matar al otro… aprendamos de nuestra historia».

«No es a las trompadas porque no funcionó. No es mi opinión, es ver la historia de la Argentina en los últimos 40 años. Uno no impone su voluntad. No nos tropecemos con la misma piedra», desarrolló.

Por otro lado, Larreta destacó la puesta en pie del gasoducto Presidente Néstor Kirchner y aclaró que el proyecto se diseñó bajo el gobierno del expresidente Mauricio Macri. «Es un avance para la Argentina. Me parece increíble que a alguien pudiera no ponerse contento. Hay que continuarlo», declaró.

Por último, rechazó los dichos homofóbicos del aspirante a legislador Franco Rinaldi, aunque descartó la posibilidad de bajarlo de la precandidatura. «Hay dos valores que se contraponen, el de la libertad de expresión que supone este tipo de cosas, de ninguna manera se justifican, pero suponen este tipo de riesgo», afirmó, y concluyó: «Una cosa es condenar y otra censurar, cuando entramos en la censura entramos en un terreno peligroso».