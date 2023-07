El precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó con ironía contra su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau: «¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?«.

«Yo conozco bien esta ciudad, el que no tiene mucha experiencia en gestión es él. No voy a hablar de Lousteau. ¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?«, lanzó Macri en declaraciones radiales.

El dardo apunta al paso que tuvo el candidato a la Unión Cívica Radical (UCR) por el Ministerio de Economía, durante el gobierno el primer gobierno de Cristina Kirchner, y el impulso de la Ley 125, que desató el conflicto con el campo en el 2008.

La semana pasada, Lousteau se lanzó oficialmente a la carrera por la Jefatura de Gobierno con chicanas al ex intendente de Vicente López: «Nuestros equipos conocen cada centímetro de la Ciudad, la trabajan, la piensan. No es que están en un municipio, en otra provincia, y ahora de golpe vienen para acá«.

En ese contexto, la militancia correligionaria comenzó con cánticos en los que se preguntaban de qué barrio es el primo del ex presidente y actual ministro de Gobierno de Rodríguez Larreta: «¿De qué barrio sos, Jorge Macri? ¿De qué barrio sos«.

La interna de JxC en la Ciudad vuelve a recalentarse. Su pico máximo de tensión se dio meses atrás cuando Rodríguez Larreta anunció que plegaría las elecciones capitalinas al calendario electoral nacional con boleta única electrónica, lo que provocó una ola de críticas del ala dura del PRO.