El precandidato a diputado del PRO Franco Rinaldi explicó sus polémicos comentarios homofóbicos contra al periodista Mario Massaccesi, cargados de contenido homofóbico, que se hicieron virales en las últimas horas. «Es una expresión artística, de libertad, que tenía en un streaming que hago desde hace muchos años», se justificó luego de que la Unión Cívica Radical (UCR) reclamara al interior de Juntos por el Cambio la necesidad de suspender su candidatura.

«Se llama un café con Franco, y no es ni más ni menos que un stand up, una performance, una expresión artística que he ejercitado hace mucho años y es parte de mi vida anterior, de mi vida pública que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras», continuó en declaraciones al canal de televisión La Nación +.

Acompañado por el precandidato a jefe de Gobierno de la fuerza, Jorge Macri, el streamer aseguró que no dijo nada que «estén por fuera o ajena a cosas que suceden en otros ambientes como el teatro de revista y stand up de la calle Corriente», e insistió en plantear que se trató de «una performance».

«No es en ningún caso un acto discriminatorio para con nadie, imagínate que soy una persona con discapacidad que ha sufrido discriminación. Nada más lejos de mi que ejercer la discriminación para con cualquier persona. Ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni género, ni nada, y eso es unn expresión artística que reivindico porque es un hecho de libertad», desarrolló.

Para Rinaldi, la viralización del video que protagonizó en 2021 responde a una campaña para ensuciar al PRO y atentar contra la candidatura del ex intendente de Vicente López.

A su parte, Jorge Macri se mostró más cauto, pero señaló que la contienda electoral «es tensa, dura, lo que se discute es profundo, no voy a entrar en una discusión con chicanas». «La UCR hizo pública sobre su postura respecto a su continuidad como candidato, también sobre mi candidatura. Hay sectores que no sé quiénes son, pero que prefieren que la gente no elija«, deslizó el primo del expresidente, Mauricio Macri.

«Cuando un ejercer la libertad puede ofender a alguien, por eso, pido disculpas. Estoy dispuesto a pedir disculpas más adelante, incluso, por otras cosa», se disculpó Rinaldi y concluyó: «Es parte de lo que hacía antes. Tiene que ver con lo que uno manifiesta afirmativamente y positivamente. No he tenido la intención de discriminar. Si alguien se pudo haber sentido molesto, pido disculpas».