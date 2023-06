Luego de la alarma causada por las declaraciones es del ex director de la obra social de los jubilados, Sergio Cassinotti, quién habló de un presunto plan encargado por las fuerza opositora para reformar -casi desguazar- el PAMI, desde el espacio que lidera Patricia Bullrich salieron a refutar al exfuncionario.

«Ante las noticias de un supuesto plan de Juntos por el Cambio para reformar el PAMI divulgado por Sergio Cassinotti (ex director de PAMI de Cambiemos luego de la salida de Regazzoni) aclaramos que dicho ex funcionario no integra los equipos técnicos de la FUERZA DEL CAMBIO y desconocemos los alcances y objetivos de dicha propuesta», comenzaron explicando.

De acuerdo a un comunicado enviado a la prensa, la propuesta en salud de JxC se orienta a que todos los argentinos tengan acceso oportuno y continuo a prestaciones de salud de calidad reduciendo las brechas regionales y sectoriales que hoy existen.

Como de costumbre, no ahorraron en críticas al oficialismo y lo acusaron de incurrir en un desmanejo con la obra social y prometieron «auditarlos y corregirlos», siempre priorizando el cuidado de la salud de los cinco millones de personas que dependen de PAMI.

«Nuestra propuesta de libertad de opción al momento de jubilarse, recoge los fallos que sobre el particular dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y equipará los derechos de aquellos trabajadores que pertenecen a las 211 Obras Sociales que los rechazan cuando se jubilan, con los derechos de aquellos que pertenecen a las 80 Obras Sociales que si los aceptan al momento de la jubilación. Quienes prefieran ir a PAMI podrán hacerlo libremente», afirmó Alberto Fohrig, Coordinador de los equipos de gobierno de la Fuerza del Cambio y Enrique Chiantore Coordinador de los equipos de salud de La fuerza del Cambio.

En qué consiste el plan de Cassionotti

La idea es que la obra social más grande de Latinoamérica deje de gestionar la salud de 5 millones de afiliados. Esto se traduciría en que las personas que se jubilan puedan continuar en las obras sociales o prepagas que tuvieron en su periodo de actividad laboral, con la respectivatransferencia al sector privado de los aportes que hacen al PAMI.

Otra cuestión que Cassinotti puso en tela de juicio fue el hecho de que los jubilados que tienen prepaga puedan adquirir sus medicamentos por PAMI, con un descuento del 100 por ciento. Y deslizó la posibilidad de que ese beneficio sólo quede vigente en el futuro para las personas cuya cobertura sea únicamente el programa de atención médica integral del Estado.

Cassinotti contó que hace un año y medio fue convocado por Mauricio Macri para que armara un plan de gestión en salud. Vinculado con la Fundación Pensar, Cassinotti es uno de los referentes del área en Juntos por el Cambio y, al menos públicamente, por ahora no se muestra vinculado a alguno de los dos precandidatos presidenciales.