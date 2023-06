El primer precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio de Jorge Macri, Franco Rinaldi, embistió contra el sistema de la educación pública por considerarlo injusto y propuso arancelar las universidades estatales.

“Por empezar, creo que la universidad, como cualquier proceso educativo, no es gratis, porque los docentes tienen que cobrar, la luz hay que pagarla, los alquileres de los edificios hay que pagarlos, el alumbrado hay que pagarlo. Es decir, gratis, my ass. No existe que sea gratis”, comenzó diciendo el dirigente.

Así lo propuso Rinaldi durante una entrevista en el programa El método Rebord, que conduce el periodista Tomás Rebord, y que se volvió viral en las últimas horas a partir de la confirmación de su candidatura.

El precandidato de Juntos por el Cambio remarcó que, en realidad, “es alguien que la está poniendo (a la plata para los gastos), para que sea gratis para el (estudiante) que va”.

“Incluso en muchos casos se ha convertido en una gran playa de estacionamiento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, para las clases medias que no saben mucho qué hacer y que dicen ‘bueno, ¿qué hago? Bueno, me meto al CBC (Ciclo Básico Común), hago un añito de esta carreta, un añito de esta otra carrera, total es gratis’”, agregó.

En este sentido, Rinaldi sostuvo que su planteo “no es solo que hay que arancelar” la universidad pública, sino que “el sistema, como está planteado hoy, es injusto”.

Rinaldi viene de protagonizar un escándalo con Lucas Luna, exprecandidato de Milei que sostuvo:“Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás -esto lo digo con toda la buena leche del mundo- a un discapacitado. Lo digo con respeto y sin mala leche, de verdad. Esto es así”, había afirmado Luna en una conversación de Space de Twitter con otros seguidores libertarios.