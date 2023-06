El ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa pidió este sábado al Frente de Todos que anoten a su fuerza política para las próximas elecciones durante el congreso partidario. “Si se decide que haya PASO, anotennos que allí vamos a estar”, lanzó rodeado de miles de dirigentes y militantes.

“En unidad construimos la oportunidad de enfrentar una elección y mantener un gobierno pese a las crisis. No se trata de vanidades personales, no estoy planteando una candidatura única de este espacio pero un candidato para enfrentar los desafío que tiene argentina por delante”, agregó.

Antes, había vuelto a pedir un consenso a la hora de definir las candidaturas oficialistas: «No se trata de vanidades personales, no estoy planteando una candidatura única de este espacio. Quien sea. Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero que sea un candidato para afrontar el desafío de la Argentina para adelante».

«No necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo, por mi sueño, por el país que sueño», expresó Massa ante su militancia. Sin embargo, nadie duda que ese candidato de unidad que reclama Massa es él mismo.

«Tenemos dos oposiciones: una es ‘juntos por el cargo’, que da un espectáculo dantesco viendo quién se pelea con quién, una oposición a la que debiéramos contestarle con unidad y rumbo claro; y otra que habla de dolarización y levanta la bandera de la libertad como si en Argentina uno no pudiera decir lo que piensa. Lo que está atrás de eso es ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí, viene por el ajuste y la represión. Le doy la derecha, tiene razón (Elisa) Carrió», apuntó.

Una línea que se destacó en el discurso de su compañera, Malena Galmarini, aobonó a la idea que el tigrense finalmente buscará competir por la presidencia este año: “Muchas veces nos golpearon y nos pegaron en el piso. Otras tanto nos apretaron. Y estamos acá indestructibles porque lo hacemos con amor. Porque tenemos al mejor líder y cuando los argentinos le dan la oportunidad va a ser el mejor presidente”, expresó

Durante el Congreso se emitieron mensajes grabados por Gustavo Sáenz, Oscar Herrera Ahuad, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Melella, Gustavo Bordet, Máximo Kirchner, Germán Martinez, Sergio Palazzo, Héctor Bárbaro, Ricardo Alfonsín, Luis Di Giacomo, María Carolina Moisés, Tanya Bertoldi, Susana Landriscini, Lucas Godoy, Leandro Santoro, Gustavo González, Carlos Heller, Diego Sartori, Eduardo Fernández, Hugo Yasky, Carlos Ponce, Juan Carlos Alderete, Aldo Leiva, María Eugenia Alianiello, Leopoldo Moreau, Ariel Sujarchuk, Agustín González, Leonardo Nardini, y Jorge Ferraresi.

El encuentro de Frente Renovador se realizó en el estadio Arenas, ubicado en Tortuguitas, Malvinas Argentinas donde estuvieron presentes 12 mil dirigentes, entre congresales y funcionarios.