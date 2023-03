Fue en el cierre del plenario de la militancia Luche y Vuelve ante más de 30 mil personas que se desarrolló este sábado en Avellaneda. «Queremos representar los sueños de nuestro pueblo«, afirmó el presidente del PJ bonaerense, y agregó «necesitamos poder construir una victoria en octubre pero no para administrar la miseria del FMI, sino para que los argentinos y argentinas realmente disfruten de su tierra y su riqueza«.

«Necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorías cómo ha sido siempre a lo largo de nuestra historia«

«Debemos advertir sobre las condiciones que nos están imponiendo y que hacen que Massa y Raverta anden intentando que desde el Fondo den el acuerdo para que la moratoria salga adelante y que no ha sido promulgada 10 días después de votada por nuestro gobierno»

«El egoísmo, la codicia y la avaricia son partes hoy de una realidad. Porque ese endeudamiento cuyo principal pero no único responsable es Mauricia Macri pone a nuestro país casi como si fuera un auto con una botellita encima como si estuviera de remate. Nuestro país no puede estar de remate, hay que cuidarlo. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se puede cuidar los zapatos andando de rodillas. Se tiene que poner de pie y animarse a dar una pelea. Una, no dos o tres, una».

«Nadie del partido judicial le ha preguntado a la anterior administración del estado que han hecho con los 45 mil millones de dólares que les prestaron».

«Ayer explicaba la compañera Cristina en Río Negro la curva de vencimientos de la deuda de la Argentina. Cualquier persona con un mínimo grado de conocimiento lógico, con un poquito de racionalidad se da cuenta que la manera en la que estructurada esa deuda es imposible. Proponerles mejoras a los argentinos y a la vez enfrentar a los acreedores. Las dirigencias que quieran gobernar deberán dialogar sinceramente con la sociedad con los talones pegados al suelo y sin mentir«.

«Al prestamista (el FMI) ni siquiera le interesó preguntar cómo le íbamos a pagar. Y si no le interesó cómo le íbamos a pagar es porque el

negocio era otro. Era poner a la Argentina con el hocico para abajo. Extraer, extraer y extraer a costa del salario de los trabajadores, a costa de los ingresos del Estado, y a costa de nuestros ríos, nuestros mares y nuestra tierra»

«Clarin no para de crecer y la Argentina no para de caer. Lo que no puede hacer el empresariado argentino es anteponer sus intereses sectoriales a los intereses del conjunto de la sociedad«.

«Queremos representar los sueños de nuestro pueblo.

«Nosotros entendimos muy bien que puede haber un proyecto político en este pais que en vez de que se nos vaya la gente vuelva cómo empezaron a volver el 25 de Mayo de 2003, los científicos y las científicas, los hijos que los padres despedían en Ezeiza. Si queremos que nuestro pueblo batalle, que pelee, genere e imagine y piense, hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio señor gobernador, hay que subir al pueblo a los espacios de decisión».

«Muchas veces noto que las dirigencias le reclaman a la gente que no se da cuenta o que no participa. Pero no la invitan a participar o no le cuentan lo que esta pasando como si alguna vez hizo el ex Presidente Néstor Kirchner«

«Parece mentira que después de la persecución mediática y judicial haya compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras qué hay. Algunos dudan todavía de lo que tienen que hacer para ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales».

«Militamos, proponemos y vamos a todos lados fundamentalmente no por el deporte de ganar elecciones sino porque realmente queremos representar los sueños de nuestro pueblo«.