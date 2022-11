La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, le reclamó hoy al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que debata y no le mande «soldaditos» y pidió terminar «con la hipocresía» entre los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), donde reconoció que existe una «tensión entre el cambio y la continuidad» de un modelo de país.

«Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra», señaló Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

De esta forma se refirió la exministra de Seguridad al ser consultada sobre sus dicho al jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, a quien le advirtió que le «iba a romper la cara» si la volvía a cruzar «en la tele», según se apreció en el contenido un video que se difundió ayer y que se registró durante la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri en el predio de la Rural el pasado 24 de octubre.

«Todo el tiempo tenemos el uso de formas o sistemas que no son los adecuados en una campaña», dijo Bullrich, que toda la entrevista insistió en que el jefe de Gobierno mandaba voceros para criticarla.

«Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas, como el chico este (por Miguel) que ya no me acuerdo ni el nombre. Son personas que salen a decir cualquier cosa».

La reacción de Bullrich en ese video se originó luego de declaraciones formuladas por Miguel, quien consideró que las críticas que la titular del PRO hizo sobre el operativo de seguridad dispuesto frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eran «funcionales al kirchnerismo».

«Lo que siento es que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que se usan los recursos de manera leal. No puede ser que no haya permanentes operaciones de prensa y un mal uso de los recursos. Se toma una decisión y te mandan 20 voceros tipo perro a decir cualquier cosa», observó.

Bullrich también se mostró molesta por las declaraciones públicas de Miguel tras el episodio registrado en ese video al considerar que «este muchacho a victimizarse cuando me dijo que le hacía el juego al kirchnerismo»

En relación a la interna de JxC, Bullrich consideró que la elección de los postulantes del espacio opositor para 2023 «tiene que haber reglas parejas para que la cancha no se incline» en favor de un determinado sector y dejó en claro que «no es un tema PRO versus UCR».

Mientras que en relación a la coyuntura de la Argentina, Bullrich evaluó que el cambio «tiene que ser irreversible, tan profundo y tan valiente que no pueda ser revertido para volver a la decadencia que existe hoy».