El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, cargó contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, luego de que se viralizaran las imágenes en los que se ve a la exministra increparlo con dureza. “Me sorprendió mucho y la violencia nunca es aceptable», afirmó el funcionario que responde a Horacio Rodríguez Larreta sobre el cruce con Bullrich en La Rural.

El cruce quedó registrado en un breve video en el que se observa a Bullrich cuestionar al funcionario que responde a Horacio Rodríguez Larreta: «No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, lo desafió.

Para Miguel, el uso de la violencia por opinar diferente «es inaceptable», y pidió ser cuidados en el marco de las tensiones que se dan al interior en Juntos por el Cambio.

«Es inaceptable, mucho más si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso», completó Miguel en declaraciones a Radio Rivadavia, al tiempo que descartó haber dicho que la titular del PRO es funcional al kirchnerismo, tal y como sostiene Bullrich.

En la misma línea, negó que el jefe de Gobierno lo haya instruido en los cuestionamientos, y calificó de «disparate» los argumentos esgrimidos por su máxima dirigente política. «Es un disparate. Cada uno tiene responsabilidad dentro de la gestión. No es un tema de mandar a alguien o no mandar. Su reacción es lo que hay que corregir«, cruzó.

A su parte, la titular del PRO reiteró sus críticas y se definió como una política que no tolera «la hipocresía». «Esas cosas no se hacen. Hay que terminar con la hipocresía en la Argentina. Si uno lanza una posición la tiene que bancar. Conmigo no se jode», reiteró Bullrich.

«Decir que soy funcional al kirchnerismo es una sentencia, no una opinión. Es la hipocresía de la política que no me banco«, concluyó la dirigente opositora en declaraciones radiales.