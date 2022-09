La agenda que desplegará el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en Washington estará despegada del protocolo presidencial de esta gira por Estados Unidos.

A diferencia de los restantes ministros que integran la delegación, se dedicará a cumplir con encuentros específicos de su área.

Aunque inaugura mañana la jornada con las reuniones pautadas con representantes de las agencias de seguridad en Estados Unidos: FBI, Dea y Home Security, aclaró que no se tocará el tema del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner ni que su viaje a Nueva York obedezca a vaya a pedir alguna colaboración para el caso.

«Son encuentros que estaban pautados antes del ataque y que se postegaron por lo que pasó», aclaró el ministro en una improvisada rueda de prensa durante el vuelo con los periodistas enviados.

Más allá de este viaje, el atentado a Cristina Kirchner sigue siendo el eje principal de sus horas de gestión. «A esta altura mucha información yo no puedo dar. «Esto se lo pude haber dicho en Buenos Aires y se lo pude haber dicho acá, es mucho lo que se procesa, mucho lo que va permitiendo asimilar y trabajar sobre determinadas líneas de investigación que muestran, ya muestran gráficas completas. Así que no hay nada nuevo», explicó.

Para el ministro de Seguridad, la ruta del dinero del financiamento va a ser clave para determinar el rol de cada uno de los que participaron en el fallido atentado en la esquina de Uruguay y Juncal.

«Cuando fui elegido presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior se trabajaban cinco delitos: narcotráfico, trata de personas, tráfico de personas, ciberdelito y lavado de dinero. Y después a eso se le agregaron dos delitos más, los ambientales y el género. Pero nosotros, cuando nos referimos a los primeros cinco, que estábamos hablando para crear el CLASI, yo lo que les planteaba era que el último los cruza a los cuatro. Que lo más importante en este caso siempre es saber de dónde viene la plata. Y hay un documento muy fuerte de Homeland Security que dice puntualmente ´follow the money´, sigan la guita. Es mucho más fácil cuando vos conquistas dónde está la plata que sacar la sustancia. Es decir, no hay que quedar en quién vino y no decomisar la sustancia. Pero el problema más fuerte es poder sacar la plata. Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata. Que es imperioso. Y en cuanto a lo otro es el trabajo que todos sabemos que se está haciendo», expuso.

La conversación mantenida con Aníbal Fernández fue la siguiente:

—¿Pero creés que hay arriba una estructura o no?

— No tengo nada que me lo demuestre todavía, ni nada que no me lo demuestre. Hay un trabajo que se tiene que hacer precisamente porque al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante, no lo sabemos todavía.

— Hay una presunción de que no es…

— Los Copitos no dan para eso, ésta es la presunción. Pero es la presunción de una circunstancia, de una…

— El negocio de los copitos no…

— Sí claro. No da para eso.

— Por eso lo importante es encontrar si alguien puso el dinero, si financió.

— Follow the money.

— ¿En el viaje vas a tratar en tus reuniones este tema?

— No, no, no, no tiene nada que ver. Nuestro viaje estaba planeado. Era un viaje anterior y se suspendió por razones que son obvias.

— Pero no vas a pedir colaboración.

— No. Nosotros no pedimos colaboración porque trabajamos en todo. No es necesario que por un caso hablemos. Hablamos de todo las veces que necesitamos. Logramos hacer un trabajo muy bueno.

— ¿Van a hablar, están hablando?

— No está planteado así porque no lo haríamos acá, lo haríamos en Buenos Aires. Tenemos toda la base. Hay 300 personas trabajando en esto — Para, para, no nos volvamos locos. A qué vinimos. Nosotros estuvimos por nuestro esfuerzo, trabajo. Fue una de las primeras conversaciones con el Presidente, recomponer la relación con las embajadas, recomponer con las fuerzas de seguridad. Tenemos esta relación con Europa que me acaba de preguntar y eso nos permitió ya crear el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior donde ellos se interesan, no porque seamos parte de Europa, sino porque lo que sucede en América; es lo que le va por el puerto de Amberes por decirle algo, a La Coruña, a Baleares, una cosa por el estilo. Tenemos una reunión con la Policía de Nueva York. Tenemos una reunión con la INL, que es la parte de la justicia en narcotráfico. Y tenemos una reunión con el FBI. Esas son las cuatro reuniones del lunes».

Aníbal Fernández informó sobre las investigaciones del intento de magnicidio a Cristina Kirchner

Continuó diciendo que «nuestro objetivo sería profundizar ese tema. Hemos logrado abrir mucho el juego en cuanto al intercambio de información. Hoy sin intercambio de información no existe ninguna fuerza de seguridad. Porque creer que per sé uno puede dominar la situación de un país es impensable. Sobre todo con un narcotráfico que en América triplicó, Colombia principalmente, triplicó la producción. Mejoró la calidad del producto que ellos están entregando –por más que sea basura es un producto-. Y bajó el costo».

Fernández subrayó que «entonces eso hace que sea mucho más importante la cantidad de oferta hacia esos lugares que acabo de mencionar, Australia inclusive, Amberes, La Coruña, Baleares, Estados Unidos. Pero a la par de esa situación, nosotros necesitamos también saber que si ellos tienen súper producción y no la colocan en esos mercados, ya que es mucha la plata que se paga por estas cosas, la van a vender al costo en nuestro país. Si no nos movemos rápido nosotros y cortamos esa cadena vamos a tener un dolor de cabeza.

— Más allá de los rumores, de las declaraciones en off, hubo expresiones en on de dirigentes importantes del oficialismo, Juliana Di Tullio por ejemplo, que dijeron que no alcanzó con lo que hizo el Ministerio de Seguridad y se refirió a tu persona.

— Yo no le asigno lugar a esas cosas para la discusión porque lo que a mí me toca hacer es distinto que lo que le toca hacer a ella. Nos conocemos hace muchos años, la conozco como una persona preocupada y dedicada a lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que estar todos los días al pie del cañón laburando y analizando lo que se está haciendo. Yo no siento eso. Siento que se trabaja fuerte. Tenemos la colaboración de muchos militantes que se acercan a acompañar, a expresar solidaridad, a expresar afecto y esas cosas se ven. Y no le resta ni le quita ápice de esfuerzo a las fuerzas de seguridad que tienen que estar atentas haciendo lo suyo.

— Vos planteabas recién que en tu agenda querés profundizar las relaciones institucionales.

— Pero sobre muchas tareas que tenemos. Fíjense que nosotros hacía muchos años que con la Policía Federal no podíamos hacer una entrega vigilada. Hicimos entregas vigiladas en España dos con cuatro detenidos en la primera. Los detuvimos en los festejos aunque parezca mentira, lo cuento con ironía esto ¿no? Hasta cuándo se pudo mantener la boca cerrada. Es muy difícil cuando hay mucha gente. Estuvimos muchos meses con la boca cerrada. Detuvimos en Amberes a ocho personas.

— En este contexto, teniendo en cuenta esto, vas a profundizar las relaciones institucionales, el intercambio de información, ¿vas a aprovechar la oportunidad por si tenés algún eslabón suelto en Buenos Aires respecto a Cristina para pedir información acá?

— No porque no estamos necesitando información. Y además nos han ofrecido al segundo cuando empezamos a trabajar.

— ¿Descartas pedir algo puntual acá?

— No hay nada de eso que pedir porque, te repito, esto tendría que haberse hecho hace unos meses y no habría sucedido el hecho.

—… todo el esquema de seguridad presidencial.

— Sí claro, un montón de obligaciones. Ser un necio y decir que lo que te fue, o por lo menos analizarlo con las fotos y ver dónde está tu personal y sentirte relativamente conforme que las cosas se están haciendo acorde al protocolo te deja que te sientas y te quedes tranquilo.

— Además porque se está viendo que son grupos o hay mucha gente alrededor que puede pasarle mañana a otra persona.

— Inmediatamente tenemos que estar nosotros aceitando un esquema mejorado y tenemos personal para hacerlo para poder evaluar cada una de las funciones y garantizar…

— Ese dato, cuando uno mira para atrás ve que en los últimos 60 días, después de estos personajes, hubo mucha actuación de violencia pública y demás. ¿No faltó un seguimiento? Porque si después algunos personajes terminan repitiendo.

— ¿Quién te dijo que no se hizo? Pero la verdad que inteligencia conforme a la 25.520 no se puede hacer. Nosotros solo podemos hacer inteligencia, y está conmigo viajando el director de inteligencia criminal, solo se puede hacer cuando vos estás sobre un delito. Entonces lo que hacés es inteligencia criminal.

— ¿No necesitarías una modificación de la ley? Porque venís con acciones de violencia política.

— No modificaría la ley 25.520 para abrir el juego de la inteligencia porque con los dolores de cabeza que tuvo este país por dejar las manos libres a los que manejaban la inteligencia han sido grandísimos. No le echo la culpa a nadie, no critico a nadie. Ocupo mi lugar solamente. Pero solo sostengo que se puede hacer inteligencia solo sobre inteligencia criminal.

— O sea que sobre la Marcha de las Antorchas que hacías referencia estás haciendo inteligencia.

— Sobre las Marcha de las Antorchas nosotros la detectamos mucho antes que sucediera. Debería haber actuado la Policía de la Ciudad, no actuó en forma rápida y la instrucción que nosotros dimos fue usemos los hidrantes. Y pueden verlo por el video, usamos los hidrantes y apagamos esas antorchas. Nosotros no somos de pegar. Nosotros no somos de agredir. Lo ordenamos de otra manera.

— ¿Pero no detuvieron a nadie el día que tiraron la reja de adentro de la Casa Rosada?

— Porque para eso hay que tener instrucción del fiscal. Todos los hechos, incluyendo los cortes, incluyendo estos hechos, se comunican al fiscal, y el fiscal no da otra expresión que no adoptar ningún temperamento no podemos hacer otra cosa que eso. No es que te moves por las tuyas tratando de encontrar algún artículo del Código Penal que te quede cómodo. Es lo que dice el fiscal. Si no nos da la orden, no podemos actuar. (NA)