El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro”, reclamó “trabajar por la unidad” y aseguró que le seguirá “pidiendo a los compañeros trabajar para construir una Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón.

Así lo manifestó el mandatario al mostrarse públicamente junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, después de tres meses sin dialogar y las fuertes turbulencias políticas que atravesó el Frente de Todos.

«Tengo muchas expectativas, las mejores expectativas. No soy ingenuo, no soy voluntarista, pero creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjunto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia», enfatizó Fernández.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: «Lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes. Trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo».

Para Fernández, «la Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro«, por lo que prometió seguir pidiéndole a sus compañeros que lo ayuden para «hacer la Argentina justa, libre y soberana como la soñaron (Juan Domingo) Perón y Evita».