La iniciativa presentada por el ministro MArtín Guzmán y el presidente Fernández tiene como objetivo que aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania paguen una alícuota especial.

«Queremos que las empresas ganen pero que el crecimiento sea equitativo», sostuvo Guzmán que, por lógica de protocolo, tomó primero la palabra.

El ministro dio contexto para la norma. «Hay sectores que se beneficiaron por la guerra dado que los precios que determinan nuestra canasta de alimentos han subido muy rápidamente en el mundo desde la guerra. Lo mismo con la energía. También ha habido impacto en otros sectores en cuanto a los costos. Ha habido un shock a la distribución de los ingresos y las riquezas. Y si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionen peor», arrancó.

Y allí Guzmán dio el primer mensaje político.»Decir ‘me opongo a cualquier decisión necesaria para que una sociedad no sufra más desigualdad sean cuales sean las circunstancias que imperen’ es perverso y no nos representa«, abrió un paraguas ante el presumible rechazo opositor. Y apuntó de cara a Fernández: Y acá Presidente, no solo quisiera que no represente al Frente de Todos sino que tampoco al pueblo«.

Luego, no obstante, bregó por el «acompañamiento» del Congreso.

Qué empresas pagarán por su «renta inesperada»

Cuando se anunció el proyecto semanas atrás, el titular del Palacio de Hacienda dijo que el cobro de la alícuota por «renta inesperada» apuntaría a «las empresas que tienen ganancias imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos anuales, el cual es una porción muy pequeña de todo el entramado de empresas».

Asimismo, se adelantó que los criterios para la imposición de la alícuota incluirán que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021.

Además, se pondrá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota sea menor.