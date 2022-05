El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respaldo este jueves al presidente Alberto Fernández con relación a la continuidad de esta gestión más allá de 2023; además, envió una advertencia a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con relación a los próximos comicios nacionales.

En una entrevista con El Destape, Aníbal Fernández consideró que el jefe de Estado es «absolutamente la mejor figura» del Frente de Todos (FdT). Y sostuvo que esto se da inclusive «en las peores condiciones, en un país diezmado por lo que hizo Mauricio Macri, más la pandemia, más la guerra, con las decisiones que está tomando y que se pueden observar».

«Para resolver este tema hay que poner un poquito de garra, si ponemos un poquito de ganas todos lo hacemos. Yo no soy rupturista ni en pedo, juego a morir para que todos nos sumemos. Aprendí a ser frentista con Juan Perón, ¿cómo no lo voy a ser con los nuestros? Cristina es mi familia, aunque esté enojada y aunque no me hable con ella. Es mi familia y yo de ahí no me voy a ir de ahí nunca«, indicó.

Además, sostuvo que se ubica entre «los que está tratando» de recomponer la armonía en la coalición gobernante. «Ojalá tuviera chapa para poder hacerlo», indicó. Y expresó su deseo de que los referentes «le encuentren la vuelta y se puedan sentar a discutir» las diferencias.

De todos modos, Aníbal Fernández envió una dura advertencia a CFK. “Si Cristina quiere presentarse, que se presente y compita. Alberto va a ser candidato, ya lo dijo él y me parece bien. Y si Cristina quiere ser candidata, que compitan”, remarcó.

En una entrevista con Continental, este jueves, el ministro de Seguridad también habló sobre la interna oficialista. Y otra vez apoyó al Presidente, cuando le preguntaron si coincidía con la visión de que, ante el nuevo esquema de tarifas, los funcionarios que se opongan “no van a poder seguir en el Gobierno”.

“Es un gesto de autoridad histórico. Uno tiene que tener en claro de qué estamos hablando y a qué tiene que atenerse: la política la fija el Presidente y si el Presidente está fijando una determinada política y hay alguien que mete palos en la rueda, llega un momento en que debería correrse, irse a trabajar a otro lugar y dejar que uno se ponga las pilas y haga las cosas como son”, afirmó Fernández.

Sobre la eventual salida de Basualdo y Bernal, los funcionarios cristinistas apuntados por el presidente, Aníbal sostuvo: “No sé si se querrán ir y yo tampoco tengo vocación de que se vayan. Lo único que digo es que las decisiones del Presidente se tienen que acompañar”.