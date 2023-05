El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de no ser candidata en las elecciones del corriente año, y precisó que, desde su punto de pista, debería haber competido.

«No quiero hacer ese análisis porque va a parecer que me meto en lo que no me tengo que meter. Para mi tendría que haber participado«, afirmó en la puerta del Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, la describió como «el mejor cuadro de los últimos cien años», y subrayó: «Si su visión es apartarse porque entiende que hay otras acciones que pueden recaer sobre ella no las puedo valorar. No estoy dispuesto a adjetivar ni a hacer valoraciones de sus decisiones».

«Es victimas de lawfare, pero no de la proscripción», reiteró al tiempo que aclaró que la Justicia ha hecho «hasta lo imposible para lastimarla».

Por último, sostuvo que esperaba que la vice compitiera, aunque afirmó que «hay mañana» sin Cristina Kirchner como lo hubo sin Juan Domingo Perón.

«Aprendí con Juan Perón que primero estaba la Patria, después el movimiento y por último los hombres, y aprendí que teniendo las capacidades y poder de fuego hay que competir. Si van a hacer algún desaguisado contra ella tiene que competir igual, pero es ella quién decide por su historia, sus decisiones y su visión», concluyó.

El fenómeno Milei

El funcionario sostuvo también que el diputado libertario Javier Milei no tiene «ninguna» chance de ganar la elección presidencial y reiteró que, de suceder, sus recetas solo podrían pasar con represión y «sangre y muertos». «No veo ninguna chance, el pueblo no puede aceptar semejante cosa», respondió al ser consultado sobre las posibilidades electorales del economista.

«Estamos hablando de cosas graves, de arancelar la salud, de cosas que son oprobiosas», indicó sobre la filtración de las plataforma del fundador de La Libertad Avanza.

En la misma línea, Aníbal Fernández indicó: «Cuando me consultaron, dije que si eso es así, y nadie dice que vaya a ganar y estoy convencido de que eso no va a ser así, pero en una análisis de laboratorio pasara eso, la realidad es que se van a encontrar con un problema severo porque eso solo cierra con represión».

Para el ministro del entorno del presidente Alberto Fernández el pueblo resistirá las medidas de Milei en la calle y remarcó que «eso es muy probable que traiga sangre y eventualmente muertos».