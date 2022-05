El Gobierno, en boca de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti negó que hayan existido sondeos con economistas para reemplazar al ministro de Economía, Martín Guzman.

«Es falso», dijo Cerruti al ser consultada por trascendidos sobre conversaciones del presidente con Roberto Lavagna, exministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

En tanto, ante una consulta sobre una publicación esta semana en Twitter de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cerruti respondió: «No vamos a entrar en ningún debate. No vamos a debatir la Constitución. La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones, me parece que están sobreinterpretando algunas cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo”.

La consulta iba dirigida a una publicación de esta semana de la vicepresidenta, en la que dio cuenta de su reunión con Pilar del Río, esposa del Premio Nobel de Literatura José Saramago.

Sobre el primer encuentro que mantuvo en 2003 con la periodista, Cristina recordó que «faltaban unos días para el balotaje y la discusión durante toda la noche fue como íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta, algo que finalmente ocurrió. La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando, porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión».