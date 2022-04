Mili Pilis: Robó las tarjetas de sus amigas ricas y se patinó casi 500 mil pesos

La tiktoker Lola Meyer habría robado más 490 mil pesos a sus amigas, incluida la hija de la mediática Yanina Latorre.

LA estafa se conoció en Twitter por medio de un par de audios de la cuenta: @tengolosaudiosdelolameye.

En los mensajes de voz, Yanina Latorre expone la manera en que la influencer Lola Meyer hurtó la tarjetas de crédito de su hija y 7 amigas más.

Según se relata, Lola Meyer abrió una cuenta de PayPal a nombre de Triny Bianchi, para hacer todos sus estafas. En ese perfil tenía registradas 25 cuentas de banco.

El robo fue descubierto porque una reunión todos las jóvenes amigas de la tiktoker encontraron que tenían un problema similar: sus padres las acusaban de haber gastado mucho dinero y les cortaron las tarjetas. La única que no había tenido problemas era Meyer, y todas las miradas apuntaron en su dirección.

En la segunda parte del audio, Yanina Latorre explica que Lola Meyer acudió a una reunión con un collar de la marca Tiffany “que no es muy común”.

Esto terminó de confirmar las sospechas sobre el robo que estaba haciendo la tiktoker a sus amigas.

En sus mensajes, la panelista de LAM contó que la chica -que en las redes fue señalada como la Anna Delvey argentina- se robó los números de las tarjetas de crédito de sus amigas de alta sociedad para hacer compras. Hasta el momento lleva gastado 25 mil dólares y hay preocupación entre los padres de sus excompañeras de colegio y círculo íntimo.

Lola fotografiaba las tarjetas y luego hacía compras en Estados Unidos. “Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, dice Latorre en uno de los audios que se filtraron.

Tal fue el escándalo y atención mediática que se generó por la estafa de Lola Meyer, que actualmente su cuenta de TikTok ya no está disponible.

De igual manera, se filtró el audio dónde la tiktoker pide perdón por sus actos a una de sus amigas que estafó.

“Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme”, expresó acorralada en un audio que le envió a una de las estafadas.

Hay otros internautas que se cuestionan la veracidad de este robo, ya que no se explican que las amigas de Lola Meyer no hayan podido darse cuenta de la estafa hasta un año después.

Incluso hay algunos que ironizan las declaraciones de Yanina Latorre, quien asegura que no notaron la estafa, ya que la tiktoker hacía los gastos que haría cualquier joven.

Esto ha provocó fuertes críticas contra la mediática, ya que no dimensiona el dinero ni los gastos que puede hacer una adolescente.

Qué compras hizo Lola M con las tarjetas de sus amigas

En la lista que se viralizó en Twitter, se ve en detalle cuáles fueron los gastos que realizó la estafadora en algunos locales de Estados Unidos y algunas tiendas online. Lo primero que hizo fue cargar las tarjetas en Paypal, para pagar con tranquilidad y que al momento de entregar su documento quedara a la vista que ella era la titular de la cuenta.

Figuran compras en H&M, Zara, carteras Zadig, cuota del gimnasio, peluquería, collar Tiffany, dos entradas para Tale Of Us, pasaje ida y vuelta a New York, Cabify y Uber, 14 mil pesos en Mercado libre, numerosos Starbucks, compras en Amazon y e-bay, pantalones, chalecos, una noche en el Sheraton, y unos anteojos para su amiga Juana ¡con la tarjeta de la mismísima Juana!

Hasta el momento, se desconoce si el caso llegó a la Justicia o si todo terminó en un arreglo económico de palabra en el que se comprometió a devolver dólar por dólar.