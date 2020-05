Este mes de mayo los bancos no renovarán la financiación de tarjetas para los consumidores que no puedan pagar el total de sus gastos. En abril, por disposición del BCRA que conduce Miguel Pesce, se resolvió -y obligó a los bancos- refinanciar los saldos impagos en 9 cuotas iguales y consecutivas con una tasa del 43% y 3 meses de gracia. Ahora, en mayo eso no se repetirá.

La decisión de la autoridad monetaria llega en el peor momento, ya que más del 80% de las familias argentinas están endeudadas por el parate de la actividad producto de la pandemia.

En promedio cada familia tenía hasta el 24 de abril una deuda (bancaria y no bancaria) de $149.406, un monto que no incluye los costos asociados a moras y retrasos, según un trabajo del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).

En total, los hogares les deben a los bancos según el BCRA $ 1,2 billón (millón de millones) al 22 de abril. Y, de ese monto, casi la mitad es deuda con tarjetas de crédito, es decir unos $ 536 mil millones.

Además, el crédito a tasa cero que dispuso el Gobierno no está llegando a los contribuyentes. Hay muchas quejas por las exclusiones que dispone AFIP, según las condiciones establecidas por el Jefe fe Gabinete, Santiago Cafiero. La mayoría de los reclamos se vincula con las restricciones por el período de facturación 12/3 al 12/4 que superan el monto inferior del límite de las categorías de monotributo y el cálculo en las compras entre los períodos que van del 20 de marzo al 19 de abril, comparados con el mismo periodo de 2019, motivos más frecuentes para quedarse afuera del beneficio. En todo caso, las comparaciones no contemplan muchos casos, por ejemplo contribuyentes que dio facturaron nada en el primer bimestre del año y por una factura emitida en marzo, no reciben el beneficio. Lamentablemente, una buena idea mal implementada termina convirtiéndose en una mala idea.