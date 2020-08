«Me están cagando. El día lunes 27/07/2020 compre por venta on line dos acolchados de una plaza y media, resulta que hoy me llega un mail diciéndome que no cuentan con stock en ninguna sucursal, y que aguarde a que llegue. No puedo aguardar me lo compre para este invierno, ya pague. O me devuelven el dinero, o me mandan el pedido», reclamó Natalia C.

«No mientan, entreguen la compra. Compre el 19 de abril sommier colchón respaldo y 2 almohadas en 12 cuotas, y no me llega, ya pague 3 cuotas casi 4. Ya no se la cantidad de veces que escribí correos, que llamo y no atienden o me dicen una fecha y no llega… Ya me tienen re cansada, se disculpan y ponen otra fecha y así. Con disculpas no gano nada. Quiero que llegue mi colchón o me digan no lo podemos hacer y me devuelven las cuotas pagadas así me puedo comprar una cama y colchón acá. Estoy con la cama quebrada hace 4 meses con ladrillos abajo… Por eso les compre, si informaban de un principio que había demoras no les compraba… No les quiero faltar el respeto pero es un engaño lo que le hacen a la gente. Cancelen la compra y me devuelven la plata sino lo pueden enviar ya!!. Basta de mentiras….el viernes 24 de julio fue la última fecha que dijeron que llegaría, mienten!!!», reclamó Johana de Entre Ríos, quien afirmó haber recibido el producto incompleto 4 meses más tarde.

Gabriel Eiriz, periodista de este medio confirmó que realizó una compra en mayo, ya pagó la tercer cuota y la empresa no le entregó el producto ni atienden en sus canales comerciales.

«Son unos estafadores, te venden un producto que evidentemente no tienen en stock, trabajan con tu dinero mientras lo fabrican y aún así no te lo entregan en tiempo y forma», se quejó.

La empresa se justifica con la emergencia sanitaria respecto a los incumplimientos. Sin embargo, las ventas fueron realizadas durante la pandemia, no los tomó por sorpresa. Se evidencia una estafa a la confianza de la gente, en tiempos difíciles.

“Sommier Center, en atención a los reiterados reclamos y lo observado en su sitio web, se detectó que la firma informaría la fecha de entrega una vez finalizado el pago del producto, imponiendo en forma unilateral largos plazos de espera e incumplimiendo los mismos”, señaló el Gobierno en un comunicado.

La Ley de Defensa del Consumidor establece que informar un plazo de entrega cierto es una obligación para todos los proveedores, incluso durante la cuarentena, y las leyendas o cláusulas que adviertan sobre posibles incumplimientos “son abusivas y no están permitidas”.

“En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio, estas conductas colocan a las y los consumidores en situaciones de mayor vulnerabilidad y los deja a merced de plazos de entrega indefinidos. Además, inducen a error a los consumidores acerca de cuáles son sus derechos y, por ende, pretenden desalentar los reclamos para que ellos puedan ejercerlo”, aseveró el documento.

Los consumidores pueden realizar sus reclamos ante Defensa de las y los consumidores, en la web https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.