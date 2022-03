Derrapó Nelson Castro: cayó con una meme de Putin y dijo una burrada al aire

El periodista independiente Nelson Castro opinó sobre una fake que circula en las redes donde se ve al presidente ruso, Vladimir Putin montando un oso salvaje. La imagen no es otra cosa que un recorte de una foto real de putin montandop un caballo y luego trucada para que parezca que el exmilitar también domina el arte de montar osos.

Sin embargo, Castro reveló en TN que una fuente inobjetable le explicó que EL OSO ESTABA AMAESTRADO.

Mirá el video y morite de la risa

Como era de esperar en redes se hicieron un «pic-nic» con las afirmaciones de Castro en TN, y se burlaron crudamente de él, de sus fuentes, y de todo el posicionamiento permanente de la emisora para remarcar la maledicencia y el demoníaco perfil de Vladimir Putin.

Bromas en redes por lo que le «señalan las fuentes» a Nelson Castro, sobre Putin montando un oso pardo

Un usuario dijo directamente:»Recién en TN: – Vieron que Putin hace esas cosas para dar una imágen de hombre fuerte, incluso montando un oso

Nelson Castro: – Debo aclarar sobre esa foto que tengo información fidedigna de que el oso era amaestrado», y luego agregó: «Se creyeron un meme y hay que creerles sus informaciones de fuentes secretas UN MEME SE CREYERON».

Para luego, en el siguiente tweet, el mismo usuario colocar otras 4 fotos montadas, aún más inverosímiles que las del oso, y sugerir que las fuentes de Castro podrían darlas por ciertas.

«Nelson Castro debe tener información que explique todo esto» y ubicó a Vladimir Putin sobre un halcón, una tiburón, un chita y una galletita.

PUTIN YA LO ACLARÓ EN 2018 A LA NBC

Durante una entrevista con el canal estadounidense NBC, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue interpelado por la presentadora Megyn Kelly sobre unas famosas fotos suyas en las que aparece sin camisa y montando a caballo.

«Tengo muchas fotos en ambiente laboral, pero nadie está interesado en ellas», señaló el líder ruso. «Sabe, he visto fotos donde monto encima de un oso. Aunque aún no me he montado encima de un oso, aparecen fotos así», añadió Putin.

El presidente ruso se refería a ese ya famoso meme en el que aparece sin camisa a lomos de un oso pardo. El fotomontaje se ha hecho tan viral que en diversos foros se discutió en aquel momento su veracidad.