Fernando Iglesias otra vez dio la nota: Se cruzó con Katopodis y quedó en ridículo y expuesto en sus mentiras

El diputroll Fernando Iglesias y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis protagonizaron un fuerte cruce en televisión. Iglesias se la pasó a los gritos y lanzando chicanas y acusaciones contra el funcionario nacional. Tras los sopapos discursivos de Katopodis, el diputado de Juntos por el Cambio amenazó con irse, y le exigió al ministro que se callara «la boca una vez».

En un comienzo, Katopodis tuvo la palabra y aprovechó para valorar el acuerdo que Alberto Fernández consiguió con el Fondo Monetario Internacional y, además, para criticar a la oposición por la herencia que dejó el Gobierno de Mauricio Macri.

«Ellos generaron un problema y nosotros, una solución«, «a ellos no les gusta que les digan la verdad, por eso se levantan y se van», «nos dejaron una economía en caída libre, un Estado destruido y una sociedad golpeada» y «se están recuperando todos los sectores de la actividad industrial» fueron algunas de sus frases.

Tras las declaraciones del ministro, Iglesias buscó instalar una de las mentiras con las que la oposición justifica el brutal endeudamiento: «La deuda más grande es la que tomó tu Gobierno, es mucho mayor…», dijo cuando Katopodis lo interrumpió para aclarar las cosas

«Dejame terminar, ya hablaste largo. Dejá hablar, Katopodis, dejá hablar. Como saben que no tienen la razón, no hacen más que interrumpir. A los dos segundos que empiezo a hablar, estás cortando», dijo enfervorecidob y levantando el tono de voz para dejar a Katopodis en un segundo plano: «La verdad es esta: la deuda que tomamos con el FMI, lejos de ser la más grande y toda la batahola que hacen, es el 12% de la deuda pública argentina, que ustedes aumentaron desde que son Gobierno mucho más que la deuda que se tomó con el Fondo».

Gentileza Revolución Popular

«Eso es mentira, no hay ningún dato», le espetó Katopodis. Iglesias siguió a los gritos exigiéndole que lo dejara «terminar de hablar». «No me grites», pidió el ministro. «Dejame hablar y no te voy a gritar«, le contestó.

Otra vez, Iglesias insistió con más mentiras: «No hay ningún crecimiento, Katopodis. No mientas más. Acá están los datos», señaló el legislador, pero el titular de la cartera de Obras Públicas aclaró «7%, Iglesias, la actividad industrial; 13% la inversión productiva».

«Uy, otra vez. No puede dejar hablar. ¿Cada vez que me interrumpa Katopodis me van a quitar la palabra? Yo me voy a mi casa», se quejó cual miño al que le quitaron un dulce. Katopodis volvió a ponerlo en su lugar: «No tenés que gritar y te tenés que calmar Iglesias. Tenés que serenarte».

Sobre el final Iglesias volvió a provocar al exintendente de San Martín. «Katopodis habla de crecimiento, habla de obra pública. Yo pido que a todos los que les gustó la obra pública de (Guillermo) Dietrich, que nos voten a nosotros, y a los que les gustó la obra pública de Katopodis, que lo voten a él».

El ministro lo desafió: «Llamá a cualquier intendente o gobernador de la oposición y preguntale cómo le está yendo con el Ministerio de Obra Pública».

«Sigue, sigue… Les molesta mucho las cosas que digo, por eso me tienen que interrumpir», volvió a quejarse el legislador expeqrto en provocación, a lo que inmediatamente se levantó de la silla, amenazando con dejar el estudio de televisión.

«No se puede levantar e irse cada vez que alguien le dice la verdad. Te tenés que quedar sentado, aprender a debatir y hablar», lo cruzó Katopodis. E Iglesias replicó: «No me des más instrucciones, porque soy grande y voy a hacer lo que me parece. Callate la boca una vez, Katopodis. Estoy hablando yo, cállate la boca».