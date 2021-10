Aníbal Fernández dijo que lo tienen «sin cuidado» las críticas de Sergio Berni

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que lo tienen «sin cuidado» las críticas que hizo su par bonaerense, Sergio Berni, y afirmó que no habló con el presidente Alberto Fernández del cruce en Twitter, ya que remarcó que con el mandatario trata de «hablar de cosas serias».

«Me tiene sin cuidado», señaló el funcionario nacional al ser consultado sobre los cuestionamientos que hizo Berni en redes sociales. En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera policial ratificó su disidencia respecto a la visión que tiene el funcionario bonaerense sobre el conflicto mapuche en Río Negro: «Es irresponsable suponer que eso puede ser un gesto de terrorismo».

Al analizar la situación en la provincia patagónica, Aníbal Fernández pidió «dejar a un lado a la comunidad mapuche» y poner el foco sobre «el grupo que se arroga el derecho de representarlos y que tienen que ser identificados y si han cometido los desmanes que cometieron, que sean detenidos, juzgados y condenados».

E insistió: «Si él piensa que esto es terrorismo, yo no pienso esto. Ahí se agota el tema. Nada tiene que ver con terrorismo». Además, el ex senador nacional señaló que no trató su cruce virtual con Berni con el jefe de Estado: «De eso no he hablado con el Presidente; trato de hablar de cosas serias».

Al referirse exclusivamente al conflicto con grupos mapuches en la Patagonia, el referente peronista indicó: «Estamos trabajando para encontrarle alternativas y soluciones a un problema que existe. Estoy haciendo lo que nos comprometimos, que fue poner las fuerzas de seguridad y patrullar, para encontrar de esa manera una alternativa que garantice que se pueda actuar sin problemas y no tengan complicaciones como las que tuvieron».

Finalmente, Aníbal Fernández rechazó los dichos del expresidente Mauricio Macri, quien afirmó que el Gobierno lo persigue con el objetivo de meterlo preso. «No tengo ningún interés de que lo persigan ni lo metan preso. Pero si hiciste lo que hiciste respecto de la persecución a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que dé las explicaciones del caso», manifestó.