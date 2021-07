«Les molesta el amor» por Roque Ruiz

“Te molesta mi amor…” (Silvio Rodriguez)

El resentimiento antiperonista (o antipueblo) ha salido del closet y ya no existe ningún tipo de pudor para decir ciertas cosas. Decía José Martí: “los que no tienen el valor de sacrificarse, han de tener al menos el pudor de callar frente a los que se sacrifican”.

Un precandidato de la lista de López Murphy no tuvo empacho en declarar hace unos días, refiriéndose a la gente humilde, que eran “esos negros” los que reclamaban ayuda del Estado, como si este tipo fuera “alto, rubio y de ojos celestes” (si vieran el reportaje se darían cuenta a lo que me refiero).-

A su vez un senador nacional, en lugar de reconocer el fracaso de los pronósticos de la derecha ( que no recomendaba la cuarentena y se oponía a las restricciones en nombre de la libertad, que las vacunas eran veneno, que se muera quien se tenga que morir si hay frenar la economía, etc. etc.) dobla la apuesta y dice que los muertos por el COVID son el triple de los muertos por la dictadura. Claro, de eso le hecha la culpa a nuestro Presidente, al igual que un senador republicano le hecha la culpa de los 4.000.000 de muertos en el mundo al Gobernador de Nueva York. ¿No sabe Loustau que los milicos asesinaron gente? ¿Qué tiene que ver eso con las muertes de COVID? Es como equiparar los muertos del mundo por la pandemia con el holocausto judío. Es el odio el que le baja el precio a los militares golpistas, que , según dijera Galeano , le hubiesen causado un enorme complejo de inferioridad a Hitler.-

​El odio impide también reconocer el error del macrismo con el plan Qunitas, cuando denunciaron falsamente a la justicia penal ( hoy están todos sobreseídos) lo suspendieron y por ello se murieron vaya saber cuántos recién nacidos por colecho, que era lo que el plan qunitas quería evitar.-

El resentimiento tergiversa los conceptos: para ellos en Bolivia no hubo un golpe de Estado porque no fue un militar el que asumió el poder, sino un senador, como manda la ley boliviana. En idéntico sentido a Frondizi no le hicieron un golpe de estado, porque los militares lo invitaron a renunciar, le sugirieron que vaya a pasarse unos días de descanso a la Isla Martin García, asumiendo el poder Guido que era el Presidente del Senado. Que opinaría el nieto de Rogelio Frigerio de esta hipótesis, a la sazón Ministro de Interior de Macri?. Y no solo eso. El odio racial hacia nuestros hermanos bolivianos fue el motivo que apoyaran el golpe, y ayudaran a prepararlo, mandando armas para reprimir al pueblo boliviano, y la prensa y la oposición se hacen los boludos ( perdón pero no encontré otro sinónimo).

También nos enteramos que la prensa interceptaba correos electrónicos de los funcionarios para volver a arremeter con el carancheo de la política. Tanto el periodismo basura como la oposición hacen lo imposible por tapar las 42 millones de vacunas que dispone la Argentina siendo nuestro país el primero en orden de mérito en vacunar a la gente: vacunamos a razón de 4 millones de vacunas por semana en los últimos meses.

Les molesta el amor. Prefieren el odio y el resentimiento. Ese es su estado de confort. Esa es a verdadera grieta: los que apostamos al amor y la vida y los que se identifican con el odio y la muerte.

Es como dice el trovador: “…el problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma, el problema vital es el alma, el problema es de resurrección, el problema, señor, será siempre sembrar amor…”.