La nueva alianza entre el libertario Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri rescata de las sobras a los grandes perdedores de esta elección, Juntos por el Cambio y muy en particular al PRO. Es que Macri jugó a dos puntas: llevó a Patricia Bullrich como candidata de la coalición con los radicales y los progresistas, pero puso todos los huevos en la canasta libertaria, don el ex presidente se siente más cómodo con las ideas extremas de ese sector.

Muy a pesar de lo que diga o quiera hacer Milei si llegara a la Casa Rosada, el pacto de apoyo alcanzado con el PRO lo condiciona en las políticas que buscará desplegar. Así lo dejó saber el economista Eduardo Amadeo, un referente del PRO de mucha cercanía con Macri al decir que el respaldo que tanto la titular de esa fuerza como el expresidente Mauricio Macri dieron al libertario «no fue incondicional» y afirmar que el libertario «va a gobernar con nosotros».

Luego de las elecciones generales, Milei había dicho que el respaldo que recibió de Bullrich y Macri era «un apoyo incondicional, no un acuerdo» político y remarcó que la dolarización «no se negocia». «No es un acuerdo: no tiene la lógica de la política tradicional. Es un apoyo incondicional, no un acuerdo», expresó el libertario.

«Nosotros pusimos condiciones, están escritas y son públicas», sostuvo Amadeo al referirse al documento de 12 puntos que Bullrich leyó al hacer público su respaldo a Milei.

«No fue incondicional», aseguró el ex diputado nacional del PRO al referirse al respaldo de este sector del partido macrista a la candidatura de Milei. «Nosotros el martes (posterior a la elección general del 22 de octubre) presentamos una lista de doce puntos, donde por ejemplo hablamos explícitamente de una educación pública de calidad», sostuvo Amadeo, quien agregó que «Milei lo aceptó». «Y detrás de esto -continuó- vienen los 40 o 50 diputados nuestros».

Amadeo también sostuvo que si Milei llega a la Casa Rosada «gobernará con nosotros», en alusión a los sectores del PRO que le brindan su respaldo, y explicó al respecto que «entre otras cosas va a necesitar del Congreso, donde tenemos capacidad de influencia sobre muchas cuestiones».

El referente opositor sostuvo que si Milei gana las elecciones imagina «una coalición a la europea», y expresó que «hay coaliciones que se arman y luego discuten en el Congreso el camino político».