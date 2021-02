Vive en el pueblo: Néstor Kirchner cumpliría hoy 71 años

Graduado de abogado en la Universidad Nacional de la Plata sus restos se encuentran en el Mausoleo Néstor Kirchner, en Río Gallegos. Su hijo Máximo Carlos Kirchner, nacido en La Plata, es el actual presidente del bloque del oficialista Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación. Su hermana, Alicia Margarita Antonia Kirchner, fue gobernadora de la Provincia de Santa Cruz. Siendo estudiante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP conoció en 1974 a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, con la que se casó en 1975. A mediados de 1976 ambos crearon un estudio jurídico en Río Gallegos.

En 1981 con Cristina y Alicia creó el “Ateneo Juan Domingo Perón” y en 1982 la “Unidad Básica Los Muchachos Peronistas”, desde donde operó para postularse en 1983 a intendente, cargo al que accedió en 1987 por el Frente para la Victoria Santacruceña, un nombre luego nacionalizado para su proyección en el país.

La familia unida, el día de la asunción de Néstor Kirchner, en 2003



En 1991 ganó la gobernación con el 61 por ciento de los votos. Integrado al peronismo renovador que encabezada Antonio Francisco Cafiero pasó a ser un activo opositor al presidente Carlos Saul Menem. Al igual que Cristina, por entonces legisladora provincial, estuvo en contra de numerosas medidas del menemismo como la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Pacto Fiscal II, la Reforma Laboral y la Ley de Hidrocarburos, entre otras, algunas de las cuales fueron revertidas durante su presidencia.

Tras la renuncia de Fernando De la Rúa y el fallido interinato de Eduardo Duhalde, con el apoyo de éste, se candidateó en las elecciones de 2003 para la Presidencia por el Frente para la Victoria. Salió segundo con el 22,24% de los votos pero no hubo ballotage porque Carlos Menem, que había sido primero, desistió de la segunda vuelta.

Evolución del PIB

Durante su gestión renovó la Corte Suprema de Justicia de la Nación; canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional; profundizó los juicios por delitos de lesa humanidad, revitalizó las relaciones con el Brasil, Venezuela y otros países de América Latina; favorecido por los mercados mundiales mejoró la situación económica de los argentinos, y fue clave para el rechazo a la propuesta estadounidense de creación del Área de Libre Comercio de las Américas, conocida como ALCA.

En 2010, mientras se desempeñaba como diputado nacional tras haber dejado la Presidencia a Cristina, tuvo serios problemas de salud. En febrero debió ser operado de la carótida y en septiembre fue sometido a una angioplastia oportunidad en la que se le colocara un stent. Los médicos le aconsejaron que modificara su forma de vida a raíz del estrés que padecía pero no hizo caso. Sólo aceptó un par de semanas de reposo y retornó al estilo de siempre lo que de inmediato le ocasionara el fallecimiento. Entre quienes habían formado parte de su gestión se produjeron diferencias. Algunos, luego devenidos en opositores, destacaron su gestión y se diferenciaron de la de Cristina como el ex jefe del Gabinete Nacional y actual presidente, Alberto Ángel Fernández, ahora retornado al kirchnerismo; Roberto Lavagna, su ex ministro de Economía; Hernán Martín Pérez Redrado, su ex presidente del Banco Central de la República Argentina; y Martín Lousteau, uno de los primeros ministros de Economía con Cristina, ahora senador nacional por la opositora alianza Juntos por el Cambio.

Néstor Kirchner abrazando a representantes de Madres de Plaza de Mayo en 2004

No faltaron los que asimilaron ambas gestiones considerándolas igual de virtuosas como en los casos de Amado Boudu, vicepresidente durante la segunda Presidencia de Cristina y ahora encausado judicialmente; y Miguel Gustavo Peirano, otro de los ministros de Economía de esa etapa. A nivel internacional la política económica llevada adelante durante el kirchnerismo tuvo importantes adherentes que hicieron referencias elogiosas al llamado “modelo argentino”, como el francés Michel Camdessus, quién fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional, y del académico estadounidense, vinculado con el keynesianismo, Joseph Eugene Stiglitz, quién tiene una influencia no menor en la contemporaneidad argentina ya que el actual ministro de Economía, Martín Maximiliano Guzmán, es un discípulo suyo.

El 19 de enero de 2006 en Brasilia, Néstor Kirchner se saluda con Hugo Chávez y Lula da Silva

Duhalde y Kirchner.

Hincha fanático del Racing Club de Avellaneda, siendo chico, con su amigo Eduardo Ríquez competía acerca de quién sabía más sobre la historia de la “Academia”. Acá, en la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su competidor podía haber sido mi gran amigo, economista y destacado periodista Marcelo Alberto Bonelli. Para entonces había sufrido tos convulsa lo que lo dejó estrábico de un ojo por lo cual llevó un parche durante dos años. Con sus amigos gustaba de pasear en trineo durante los inviernos. Por la característica de sus ojos saltones se ganó el apelativo de “Lupín” tomado de uno de los personajes de la revista de historietas “Capicúa”. Después de una educación primaria y secundaria bastante complicada por su indisciplina que hizo que sus padres lo enviaran pupilo a la Escuela Agrotécnica Salesiana, quiso dedicarse a la docencia, cosa que no pudo concretar ya que no se le aceptaron sus deficiencias para pronunciar algunas letras, las llamadas “consonantes fricativas”. Además del fútbol su mayor interés estaba puesto en la historia y las matemáticas durante su etapa escolar.

Néstor Kirchner acompaña a Eduardo Duhalde y Palito Ortega en una recorrida por Florencia Varela el 6 de Marzo de 1999

También jugó al básquetbol entre 1965 y 1968, disputaba carreras automovilísticas manejando el Citroën 2CV de su padre y los fines de semana se reunía con sus amigos a bailar en el bar “Mónaco”. Ya en La Plata militó en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, un ala izquierda del peronismo y allí conoció a Cristina con la que tras seis meses de noviazgo se casó por civil el 9 de mayo de 1975 en City Bell donde se realizó una fiesta íntima.

Kirchner y Lavagna.

En la pensión donde vivía, llamada “El Castillo”, compartió la habitación con el montonero Juan Carlos Conochiari quién falleció durante un enfrentamiento en Córdoba, años después, en ese 1975. Según dijera Osvaldo Bayer en 2003, Néstor había intervenido en la película “La Patagonia rebelde”, en 1974, actuando como extra. Algo que fue confirmado por él cuando al proyectarse el filme en la Casa Rosada le dijo al director del mismo, Héctor Olivera, “todavía quiero cobrar lo que me correspondía”. Entonces éste le respondió que “no se le pagó porque usted nunca devolvió la bandera roja, que debe tener ahí en su despacho”. Más tarde, ya habiendo fallecido Kirchner, Olivera dijo en un festival en España que aquél “fue mi mejor extra”, pero después se retractó y dijo que no recordaba sobre si había intervenido en “La Patagonia rebelde”.

Durante su vida en La Plata conoció a Cristina durante una reunión en la casa de Ofelia “Pipa” Cédola, novia de un compañero de Néstor, Omar Busqueta. Varios de sus amigos, conmilitones del FURN, como Rodolfo “Turco” Achemn, Carlos Miguel, Rodolfo “Tutú” Basile y Mirta “Negrita” Aguilar, fueron secuestrados y asesinados. Eran los tiempos de la Presidencia de María Estela “Isabelita” Martínez y de la “Triple A” de su amigo y ministro José López Rega. Néstor y Cristina, si bien compartían muchas ideas comunes con ellos no participaban de la lucha armada y decidieron irse a vivir a Río Gallegos donde, años más tarde iniciaron una carrera política que los llevó a presidir el país.

Por Fernando del Corro