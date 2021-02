Escándalo en el PRO: piden suspender al macrista Eduardo Cáceres, procesado por violencia de género

Sucedió la semana pasada en la casa que el diputado tiene en San Juan. El legislador se mostró celoso, una vez más, de las actividades que realizaba Martinazzo y la comenzó a acusar de tener un “amorío” con un colega. Ante la desmentida de Martinazzo, quien también contó que no es la primera vez que la persigue y hostiga por su vida privada, hubo un forcejeo por su celular, ya que el legislador se lo quería apoderar.

En ese forcejeo, Martinazzo terminó tirada en el piso, con el cuerpo del legislador sobre el suyo. “Me tapó la boca para que no gritara y no me dejaba respirar. Casi me asfixia, por eso me defendí”. Las palabras de Gimena segundos antes de ampliar su declaración en la Comisaría de la Mujer, fueron atravesadas por el llanto.

“Cuando mi hija me vio llegar golpeada, me dijo que si no lo denunciaba yo, lo haría ella”. Martinazzo reconoció que hoy teme por las represalias, porque el legislador no está detenido.