El presidente dijo que lo que hizo Ginés es «imperdonable»

El presidente Alberto Fernández admitió que tuvo que tomar «con dolor» la decisión de exigirle la renuncia a Ginés González García a su cargo de ministro de Salud, pero señaló que la actitud del ex funcionario «es imperdonable» y que en nombre de la ética se debe «terminar con este tipo de prácticas» como el favoritismo para la aplicación de vacunas contra el coronavirus.

“Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, sostuvo Fernández, al tiempo que valoró a la flamante ministra, Carla Vizzotti, como una señal de «continuidad» de las políticas aplicadas en la cartera sanitaria.

Si bien el escándalo por la «vacunación VIP» comenzó el viernes a la mañana con las declaraciones radiales del periodista Horacio Verbitsky -que luego se encargó de reproducir el audio a través de su cuenta de Twitter- Fernández aseguró que se enteró el jueves por la tarde, mientras cenaba con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Ante esa situación, el presidente planteó: “Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios”.