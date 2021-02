Alberto dijo que lo tildaron de «envenenador serial» y ahora le piden «más veneno»

El presidente Alberto Fernández cuestionó esta tarde a quienes lo tildaron de «envenenador serial» por adquirir la Sputnik V, pero ahora le piden «más veneno».

«Me llamaron envenenador serial y ahora me piden más veneno», resaltó Fernández durante una visita a Tucumán, en la que criticó a dirigentes de la oposición que apuntaron a la campaña de vacunación oficial.

Asimismo, el mandatario afirmó que la pandemia del coronavirus «cambió la agenda» del mundo, pero «la diferencia» es que en la Argentina fue «después de (el ex presidente Mauricio) Macri».



«Cuando empezó la pandemia nos cambió toda la agenda como al mundo entero, no a nosotros. Con la diferencia que al mundo entero no tuvo que encontrar la pandemia después de Macri y yo sí», resaltó Fernández durante un encuentro con industriales y representantes de sindicatos del NEA y NOA en la provincia de Tucumán.



Por otro lado, Fernández, se refirió al enfrentamiento con el sector agropecuario: «Dicen que nos queremos enfrentar con el campo y no es así» y sostuvo que en los precios de los alimentos el problema de la inflación es «mucho más grave».



«Hay que cuidar el pan, la leche, la carne, los pollos, es cuidar el bolsillo de la gente», enfatizó el mandatario. Dijo que cuando desde su Gobierno sostienen que «hay que revisar todo, los profetas del odio dicen que nos queremos enfrentar con el campo, y no es así».



Este miércoles el Presidente recibirá a la Comisión de Enlace en la Casa Rosada para analizar el comportamiento de los precios de los alimentos y el esquema de retenciones.