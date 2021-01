Larreta despilfarra fortunas de tus impuestos para medir a sus funcionarios

Evidentemente el objetivo no es otro más que la búsqueda del posicionamiento de los funcionarios de la mencionada cartera en plena interna del PRO ya que el servicio deberá desarrollar “un análisis integral de la gestión, sus actos de gobierno y los supuestos servicios brindados a la comunidad con su repercusión e incidencia.”

Para lograr este objetivo, el ganador de la licitación deberá “incluir la provisión de herramientas para el seguimiento de medios de comunicación ya sean gráficos, televisivos, radiales, portales web regionales, gestionando la exportación, depuración y catalogación de contenidos para la publicación de informes, envío de newsletter customizado de información de distintos tipos de medios y el acceso a la página utilizada como herramienta, con claves y usuarios para la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, permitiendo el servicio el análisis integral de la gestión, sus actos de gobierno y servicios a la comunidad, su repercusión e incidencia. Además, deberá incluir el monitoreo de redes sociales a partir de palabras clave.”

Llama la atención la necesidad de que este servicio “deberá proveer el acceso a una plataforma de consulta de las noticias de todos los medios auditados” con “una actualización constante de forma “on line”, con un delay no mayor a una hora de su publicación, para acceso de hasta 10 usuarios, durante las 24 hs.” La auditoría prestará atención a las menciones que se hagan sobre las Secretaría de Ambiente o de sus sus funcionarios en medios gráficos, radios, programas de televisión, portales de internet, redes sociales y agencia de noticias.

La fecha límite para la presentación de ofertas será el día 20 de enero de 2021 a las 12:00 horas.

Fuente: https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-DIS-SECA-DGPRDS-1-21-ANX.pdf

La licitación es impulsada por la Dirección General para la Promoción del Desarrollo Sostenible cuya función es asistir a la Secretaría de Ambiente “en el diseño y la implementación de políticas para la protección, integración y accesibilidad de las personas mayores.” Según la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el área se encuentra a cargo de Alejandro Pérez, quien es Lic. en Administración Pública egresado de la UNSAM. Fue Presidente de la junta comunal de la Comuna 14, luego Gerente Operativo del Parque 3 de Febrero. Integró el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en noviembre de 2019 asumió como DG de Protección y Desarrollo Sostenible.

La dirección que impulsa esta licitación depende de la Subsecretaría de Infraestructura Verde Urbana y Desarrollo Sostenible, que según la página del gobierno tiene “por misión entender en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas referidas a la infraestructura verde urbana y el patrimonio físico y biológico de las áreas de conservación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Esta subsecretaría está a cargo de Juan Pablo Limodio, un abogado egresado de la UCA y que anteriormente se había desempeñado como Subsecretario de Administración General y Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (2016-2019).

Este funcionario salió del anonimato al ser mencionado por excombatientes de Malvinas cuando fueron desalojados violentamente por el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta del acampe que sostuvieron por 10 años en Plaza de Mayo. Tulio Fraboschi, el presidente de TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur) relató que «fue sorpresivo. Yo venía hablando con el subsecretario de Administración General y Uso del Espacio Público porteño, Juan Pablo Limodio. Me reuní con él hace un mes y me dijo que hasta mediados de febrero no había inconvenientes con el acampe; que íbamos a tener tiempo y que el cuadrante nuestro no lo iban a tocar.”

El coordinador de este equipo es Eduardo Machiavelli quien se encuentra al frente de la Secretaría de Ambiente, encargada según la información oficial, de crear, promover y controlar “las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente urbano en concordancia con las normas establecidas en el orden metropolitano, nacional e internacional.” Machiavelli es Contador Público recibido en la Universidad de Belgrano quien en el 2004 fue Director General Financiero Contable de la Legislatura Porteña. En el 2007 asumió el cargo de Subsecretario de Control de Gestión de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del 2011, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Desde 2015 hasta el 2019, se desempeñó como Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.

Debemos recordar que el funcionario macrista, Eduardo Machiavelli, quedó relacionado con la denominada “Causa de los Cuadernos” cuando se reveló que el financista Ernesto Clarens mencionó en su declaración ante el juez Claudio Bonadio por el presunto pago de sobreprecios en obras públicas tenía en aquel momento un contrato vigente para la «ejecución, rehabilitación y mantenimiento de aceras» de la ciudad, según la Licitación Pública N°1090/SIGAF/2016, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y que dirige Macchiavelli.

El Secretario de Ambiente fue señalado en 2017 por irregularidades en la licitación porteña para la renovación de 35 mil luminarias LEDs por un monto de 30 millones de dólares. Fue la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) quien levantó la sospecha de que la mencionada licitación fue una estrategia para abrir el camino a firmas como la empresa Phillips.

Macchiavelli también fue noticia cuando el ministro de Ambiente pasó de tener un patrimonio de $1.487.838 a $2.272.968 en sólo un año. De esta manera el responsable de la Secretaría de Ambiente de Horacio Rodriguez Larreta según el diario EL Cronista en el año 2018 abultó su declaración jurada con $785.130. También se señalo en aquel momento que el funcionario macrista tenía “una casa en el barrio Los Potrillos, de Pilar,” y la justificación del incremento fue gracias al casamiento “con la empresaria Andrea Nazzar, quien posee un departamento en Miami, acciones en empresas locales y del exterior y otros bienes por $ 7,5 millones.” (EnOrsai)