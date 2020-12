Kicillof y el Lawfare: «Estoy inhibido y embargado, no puedo comprar ni vender mi auto»

En línea con la última carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador cargó muy duro contra el poder judicial, fundamentalmente por su causa de «dólar futuro» que le ha generado el embargo e inhibición de sus bienes. «Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa», dijo el gobernador en diálogo con CANAL 26.

«Es por la causa llamada ‘dólar futuro’ que nos jodió a mi y a mi familia. Ningun jurista que conozco justifica esa causa y nunca me pude defender. Es un invento, que no es corrupción pero hasta la disfrazaron de corrupción», agregó.

El mandatario dijo que la operación del dólar futuro «la hizo mucho el gobierno de (Mauricio) Macri» y que si él fuera culpable «en ese caso también estaría complicado (Federico) Sturzenegger», ex titular del Banco Central durante la gestión del referente del PRO.

«A eso llamo persecución judicial. A eso llamo usar la justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina y eso no puede pasar más. No puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Alguien que me explique por qué», dijo Kicillof.