El cínico mensaje de Macri y la respuesta del Gobierno

Y puso como ejemplo el freno a lo que él denomina «revolución de los aviones», en referencia al mercado de vuelos low cost que mayoritariamente operaba desde el aeropuerto de El Palomar, y que recibió un fuerte impulso durante la gestión de Cambiemos.

«El cierre de la actividad comercial en El Palomar es una acción más que atropella el bienestar de miles de pasajeros, comercios y empleos, anteponiendo un «apagón ideológico» a los beneficios que esa actividad significaba», opinó.

«Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos», remató el ex mandatario y fundador del PRO.

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de ministros

Rápidamente llegó la respuesta del Gobierno Nacional de la mano del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

«Siempre me sorprende el cinismo del ex presidente. Me sorprende la distorsión de la realidad. Cuando él se fue dejó desocupación, inflación, aumento de pobreza, yo sé que estamos carentes de ideas en el debate público, pero éstas no aportan nada porque están fuera de la realidad”, dijo Cafiero en respuesta a la carta que Mauricio Macri publicó en su cuenta de facebook.