Las autoridades del canal en el que Viviana conduce el programa Nada personal emitieron un comunicado en relación a la denuncia de la periodista

Después de contar en su programa de radio que Alberto Fernández le mandaba mensajes ‘fuertes’ antes, durante y después del programa y tras asegurar que sintió ‘muchísimo miedo’, ‘casi ataques de pánico’; Viviana Canosa volvió a hablar.

Mirando a cámara con solemnidad, recordó en detalle cómo fue que recibió esos mensajes y sumó: «El del 30 de junio fue el que rebasó el vaso. Se me paralizó el cuerpo, me dolía todo, el nivel de pánico era extremo. Pensé en llamar al dueño del Canal para decir que no quería seguir trabajando. Que un programa no valía mi vida».

«Me sentí vulnerable, impotente… miedo por sobre todo. Sentí que era el Estado contra mí y no entendí por qué, si lo único que hago es trabajar». Después, apuntó directamente al Presidente: «No me moleste más, que no me escriba más. Quiero trabajar en libertad porque me la merezco, me la gané. No abuse de su poder, me siento absolutamente decepcionada. Lamento que hayamos terminado nuestra amistad».

#ElNueve | Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones. — El Nueve (@canal9oficial) July 23, 2020

El monólogo continuó y remató: «Digame las cosas en la cara, no me mande mensajes, no me asuste. Soy libre, me siento libre y quiero vivir en un país libre. Lamento lo que pasó y usted no me va a sacar la sonrisa. No se meta con mi libertad ni con mi honor porque antes me callaba todo pero ya no. Ya no soy la misma».

Tras esta grave denuncia, desde la cuenta oficial de Twitter de Canal 9 escribieron un descargo para aclarar la situación. «Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones», publicaron.

Ante el descargo de la empresa, la periodista también respondió con un tuit donde insiste en señalar al presidente.

Quiero dejar en claro, que las presiones que recibí, fueron dirigidas contra mi persona. Es cierto que @canal9oficial no fue el destinatario, aunque es evidente que #NadaPersonal se emite en #ElNueve. Nunca fui censurada por las autoridades. Gozo de libertad de expresión. https://t.co/i74J4716iy — Viviana Canosa (@vivicanosaok) July 23, 2020

«Quiero dejar en claro, que las presiones que recibí, fueron dirigidas contra mi persona. Es cierto que @canal9oficial no fue el destinatario, aunque es evidente que #NadaPersonal se emite en #ElNueve. Nunca fui censurada por las autoridades. Gozo de libertad de expresión», dijo… pero las pruebas de las amenazas brillan por su ausencia.

*Con información de Revista Pronto.