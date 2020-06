El ex espía Jorge Horacio «Turco» Sáez dijo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia que fue el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien dio la orden de espiar a políticos, en particular a peronistas, y que él se enteró a través de su superior inmediato.

El ex espía confirmó ante legisladores del oficialismo y la oposición que la orden que emanó de quien era la máxima autoridad de la AFI fue que los espías empezaran a «laburar en la política» y que siguieran «a los peronistas».

En su paso por la Bicameral, que ya citó a la ex responsable de la Oficina de Documentación Presidencial Susana Martinengo, Sáez relató que se enteró de eso a través de quien estaba a cargo del área de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.

Según relató, Pereyra le contó que se había reunido con Arribas para llevarle una carpeta con los trabajos que ya habían hecho y que recibió como respuesta que iban a tener que «hacer algunas cosas, seguir a algún político».

«Mirá, la verdad, discúlpeme, no sé si puedo hablar así, la carpeta se la pasó por el culo, Turco. Esto es así. Él quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embarco«, contó Sáez que le dijo Dalmau Pereyra en algún momento del 2018.

Finalmente, Dalmau Pereyra se fue a Chile y su lugar lo ocupó Alan Ruiz quien, impulsado por Patricia Bullrich, se convirtió en un hombre de referencia para Majdalani y, según relataron los tres espías que pasaron por el Congreso, encabezó el grupo de los autodenominados Super Mario Bros, que espiaron entre otros a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A Sáez también le preguntaron quién había dado la orden de seguir al actual vicejefe de gobierno porteño Diego Santili -en ese momento ministro- y sostuvo que Ruiz le dijo que la había dado «la ocho», en referencia al número asignado a Majdalani como número dos de la AFI.

Sáez también confirmó el espionaje a los presos del pabellón del IRIC (Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad) del penal de Ezeiza donde estaban los ex funcionarios públicos detenidos y dijo que en eso intervinieron Ruiz y Cristian Suriano, quien por entonces estaba al frente del área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal.