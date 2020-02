El ex DT de Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto financiaron el negocio de los parques eólicos de Sideco, la empresa de la familia Macri, según un exhorto recién desde los Estados Unidos revelado por el diario Perfil.

Barros Schelotto al igual que el jugador del mismo club donde Mauricio Macri fue presidente, Carlos Tevez, financiaron el negocio. El delantero fue el titular del 10% de las acciones de una sociedad anónima que Sideco y sus socios crearon para entrar en el negocio de la energía renovable según informó el mismo medio días atrás.

Según indicó Diario Registrado, Tevez aportó US$ 16.998.000 mientras que Schelotto una cifra mucho menor: US$ 799.335. Este último realizó dos contribuciones al negocio. El 20 de octubre de 2016 aportó US$ 175 mil. Siete días más tarde, el 28 de octubre, giró otros US$ 624.335. En tanto Tevez hizo dos giros el 2 de noviembre de 2016 aportó US$ 11.999.000 y dos días después, otros US$ 4.999.000. Total: US$ 16.998.000.

De acuerdo con el expediente, ambos futbolistas depositaron los fondos en la cuenta bancaria del fideicomiso privado, de acuerdo con la información que consta en el expediente. El dinero fue luego utilizado por las compañías de los Macri y sus socios para adquirir los parques eólicos a la española Isolux.

La causa se inició tras la denuncia del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade (FpV) hace dos años. Se investiga que durante el gobierno de Macri, la empresa de su familia obtuvo seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública y luego los revendió haciendo una ganancia millonaria.

El caso está a cargo del juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi por presuntas negociaciones incompatibles y supuesta defraudación a la administración pública.

El dinero representa el 70% de lo que se utilizó para comprar los parques de Isolux, incluyendo Loma Blanca IV, el único de los parques que estaba construido. s otros cinco eran contratos con el Estado para construir nuevos parques.