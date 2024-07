La ausencia del presidente, Javier Milei, a la cumbre del Mercosur que se celebra en Asunción, Paraguay no pasó inadvertida para los líderes regionales. Sucede que el mandatario argentino no quiso cruzarse con su par brasileño, Inazio Lula Da Silva y pego el faltado al encuentro. Sin embargo, y para empeorar las cosas, si fue a Brasil este fin de semana a participar de una conferencia de ultraderechistas que organizaron el ex presidente Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo, enemigos políticos de Lula da Silva.

Durante su discurso, el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou apuntó contra Milei: “Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Si realmente creemos en este bloque, deberíamos estar todos”.

En tanto, el anfitrión Santiago Peña, también hizo referencias a Milei pero en un tono menos confortativo «No pude conseguir que viniera el presidente Milei«, dijo más temprano, aunque afirmó que era «respetuoso» de los distintos procesos.

Lula también lanzó alguno dardos a Milei. “Los buenos economistas saben que el libre mercado no es una panacea de la humanidad. Los que conocen la historia de América Latina reconocen el valor del Estado como planificador e inductor del desarrollo”, sostuvo y luego apuntó, “No se justifica revivir experimentos neoliberales que solo han exacerbado las desigualdades en nuestra región”.

Luis Arce lamentó las “declaraciones poco serias” de quienes dijeron que el golpe de estado en Bolivia había sido un “autogolpe”, algo que puede leerse a la polémica con el gobierno argentino, que la semana pasada sostuvo que se trató de “una falsa denuncia de golpe de Estado”.