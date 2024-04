Muchos dijeron en las últimas horas que el nivel de involucramiento de la Argentina en el conflicto de medio oriente podría traer consecuencias no deseables. Es que el presidente Javier Milei se metió de lleno en la escalada entre Irán e Israel y ahora, tras un informe secreto del ministerio de Seguridad, dejará de utilizar aerolíneas comerciales para viajar al exterior.

Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni. La decisión se tomó tras una sugerencia de Patricia Bullrich. «Nos advirtieron sobre riesgos. El Presidente usará de aquí en más aviones oficiales«, dijo el portavoz.

“El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen sobre que el presidente siga volando en vuelos comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado a todas las partes un informe reservado del por qué de esta sugerencia. Efectivamente el Presidente dejará de usar vuelos comerciales para viajar”, afirmó Adorni ante una pregunta de Infobae.

De esa manera, el vocero comunicó que a partir de ahora, el Gobierno tomará mayores recaudos en los viajes que realice Javier Milei, aunque evitó dar detalles cómo viajará a partir de ahora el mandatario. De todas formas, lo más probable es que utilice el Tango 01.

Más allá de lo que dijo Adorni, en la Casa Rosada admiten que fue un error dejar de utilizar la flota oficial para los viajes del Presidente, y recordaron que tuvo que suspender su viaje a Dinamarca por los riesgos que implicaba que tomara un vuelo comercial en medio de la escalada de tensión por el ataque de Irán a Israel. De todas formas. aclararon que no recibieron ninguna amenaza contra el mandatario.

Además, confirmaron que el exjefe de la Casa Militar Alejandro Guglielmi había advertido sobre los riesgos de que el mandatario se moviera en vuelos de línea. Guglielmi fue removido de su cargo en marzo por decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El viernes, Milei tiene previsto viajar a Bariloche para participar del Foro Llao Llao. Esa será la primera oportunidad en la que utilizará la flota oficial.

Como muestra de austeridad, Milei había anunciado, antes de asumir como Presidente, que no utilizaría la flota oficial y que se trasladaría en vuelos comerciales. Así lo hizo cada vez que viajó al exterior en estos meses.

Anoche, la ministra Patricia Bullrich había dado un adelanto sobre el tema al advertir que, pese a las restricciones presupuestarias en medio del ajuste económico generalizado, había que “cuidar” al Presidente y que no debía seguir viajando en vuelos comerciales.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+.