Con el desplazamiento de Julio Garro como subsecretario de Deporte, ya son más de 50 los funcionarios que tuvieron que abandonar anticipadamente sus puestos durante el gobierno de Javier Milei.

La salida de quien era el segundo de Daniel Scioli en la Secretaría de Turismo y Deportes, se convirtió en el segundo desplazamiento de la jornada, ya que ayer también Teddy Karagozian fue apartado del Consejo de Asesores del presidente. El empresario fue apartado de su cargo luego de expresar críticas sobre el rumbo económico de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

La semana pasada había sido el turno del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, quien fue reemplazado por Sergio Iraeta.

Más allá de estos desplazamientos de los últimos días, entre mayo y junio hubo varios pedidos de renuncia en medio del conflicto desatado en el Ministerio de Capital Humano por la retención de alimentos próximos a vencer que estaban distribuidos en dos galpones pertenecientes a la dependencia nacional. El primer eyectado fue Pablo de la Torre, que estaba al frente de la Secretaría de Niñez y Familia.

Después, la ministra Sandra Pettovello firmó la salida de María Lucila Raskovsky, ex subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Héctor Calvente, ex subsecretario de Políticas Sociales; Esteban Bosch, ex director nacional de Emergencia, y Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional Del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo De La Economía Social.

Fue justamente en mayo cuando ocurrió una de las salidas más determinantes del Gobierno: la renuncia de Nicolás Posse a la jefatura de Gabinete. Tras 169 días de gestión, el ingeniero se convirtió en el funcionario número 32 que se fue del Ejecutivo de Javier Milei, lo que da una renuncia cada 5,28 días.

El primer funcionario que renunció fue Eduardo Roust en la Secretaría de Medios, apenas seis días después de haber desembarcado en Casa Rosada. Se fue el 16 de diciembre de 2023. El paso de su sucesora, Belén Stettler, también fue efímero y no llegó a 2024. Luego, ya este año fue designado el periodista Eduardo Serenellini, que todavía conserva su cargo.

La Secretaría de Trabajo también tuvo doble renuncia en muy poco tiempo. Más precisamente en dos meses. Primero fue despedido Horacio Pitrau el 6 de enero, tras buscar un acuerdo con Armando Cavalieri, el histórico jefe del sindicato de Comercio. Dos meses después le tocó ser echado a Omar Yasín, su reemplazante, un ex funcionario de Pro a quien se le endilgó la responsabilidad del aumento de salarios a funcionarios del Ejecutivo que derivó en escándalo, a pesar de que no era un tema de su área.

Uno de los sectores que tuvo más movimientos de funcionarios fue el de Capital Humano, a cargo de Pettovello. Dentro de esa megaestructura político-administrativa -agrupa a los ex ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Educación y Cultura- hubo 42 bajas.

Además de la Secretaría de Trabajo, en la Subsecretaría también se dio una doble renuncia con muy poco tiempo de diferencia. Mariana Hortal Sueldo se fue el 4 de abril, y Liliana Acosta de Archimbal abandonó su cargo el 22 de mayo.

Las salidas de Osvaldo Giordano, titular de la ANSES, y Flavia Royón, secretaria de Minería, fueron dos de las más sonantes.

Mejor suerte tuvo Franco Mogetta, secretario de Transporte y ex funcionario del gobierno cordobés, que logró sortear la furia de Milei y a día de hoy continúa en el cargo. El ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, no pudo lograr el embate de Milei, que también desató su bronca en redes sociales hasta que finalmente fue destituido.

En tanto, Ricardo Schlieper renunció a la subsecretaría de Deportes cuando se enteró que su jefe iba a ser Daniel Scioli. En su lugar fue designado un ex rival de Scioli, el ex intendente de La Plata Julio Garro, hoy aliado de Scioli en el intento de privatizar los clubes, pero que en las últimas horas también fue echado.

Mientras, en lo que va de julio renunciaron los jefes de asesores del Ministerio de Defensa y Justicia: Carlos Becker Fioretti y Diego Guerendiaian. Junto al último que dejó su puesto, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori, quien renunció junto a Posse, suman siete en lo que va de mes, una cifra que iguala las siete bajas del mes pasado.