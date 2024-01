El Hotel Libertador, en el que se aloja el presidente Javier Milei desde octubre, amaneció vallado debido y custodiado por un fuerte operativo de la Policía Federal a la manifestación de organizaciones sociales programada para las 11.

Debido a la protesta convocada por la organización Somos Barrios de Pie, a cargo del Daniel “El Chuky” Menéndez, el mandatario debió posponer su salida rumbo a Casa Rosada. Habitualmente, atraviesa el Salón de los Bustos antes de las 8, pero hoy, la coordinación de seguridad retrasó su traslado.

Para las 10, el movimiento Somos Barrios de Pie prepara una intervención en las intersección de Maipú y Córdoba donde mostrarán ollas vacías en reclamo a la “falta de alimentos en los comedores comunitarios”.

La organización social direcciona su reclamo al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

En el Gobierno prevén que se tratará de una actividad chica, con reducida asistencia, y anticipan que el Protocolo de Seguridad -como sucede en todas las protestas- será activado.

La demanda no es nueva, incluso las organizaciones sociales ya realizaron rondas simbólicas en las puertas de la cartera a finales del diciembre a modo de reclamo. Al respecto, Norma Morales,coordinadora nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP afirmó: «Vamos a seguir con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites y el hambre no espera».

“La ministra de Capital Humano no dio la cara en ningún momento. No se dignó a recibirnos y reniega de la construcción de cualquier tipo de diálogo», afirmó Morales, y agregó: «Es muy fuerte ver como a miles de pibes de los diferentes barrios populares les falta para comer y que la única respuesta por parte del Gobierno sea el silencio y la apatía. Es hora de que empiecen a traer soluciones a los problemas y dejen de mirar para el costado».