El vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó que el Gobierno “no va a apelar a parches”para resolver los problemas económicos y se quejó de las críticas de aquellos que “guardaron silencio ante una inflación descontrolada y salarios magros”.

“No vamos a ser una Administración que apele a los parches, porque eso ha logrado que la política gane tiempo y nosotros no estamos dispuestos. Siempre vamos a ser sinceros”, sostuvo el portavoz.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario nacional remarcó: «Estamos haciendo lo que creemos necesario e inevitable, en una economía que está rota y con una herencia brutal».

En ese sentido, indicó que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, son para «dar el marco para lo que viene en la Argentina en materia de reformas y el plan para transformar a la Argentina y volver a ser un país normal».

Ante los cuestionamientos que recibió el Gobierno de parte de diputados nacionales de Unión por la Patria, Adorni expresó: “Estamos sorprendidos por algunas reacciones, particularmente de un sector de la política”.

“Muchos guardaron silencio ante inflación descontrolada, salarios magros, creación de pobres y ahora nos cuestionan por las medidas y el camino que estamos tomando, cuando lo único que estamos haciendo es intentar evitar la catástrofe que ellos mismos propiciaron y colaboraron a crear”, agregó.

En otro pasaje de la conferencia, el vocero presidencial confirmó que el Gobierno derogará la Ley de Alquileres y revertirá las rebajas del Impuesto a las Ganancias. Al respecto, explicó los motivos que llevaron al hoy Presidente a votar a favor de su sanción desde su banca de diputado.

“El Presidente cuando fue diputado votó la rebaja del Impuesto a las Ganancias, pero jamás dejó de aclarar que debía ir acompañada de una reducción el gasto que debía ser ejecutada por el Ejecutivo”, argumentó.

Por último, expresó que el «paquete de emergencia» anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y cualquier corrección van a ser de corto plazo, es decir «el telón para lo que viene y siempre vamos a hablar con la verdad».

“Se trata un paquete de emergencia que incluye cosas con las que no estamos cómodos y no las hubiésemos hechos si no fuese porque la herencia cargada de bombas por desactivar no nos hubiese obligado a hacerlo”, concluyó.