Mauricio Macri se jugó el todo por el todo y llamó este domingo a votar por Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre debido a que es “una incógnita”, en contraposición a lo que sucede, según su visión, con Sergio Massa, a quién descartó en malos términos.

Según el expresidente, “Milei no gobernó, no robó, nunca mintió y no sabemos qué va a hacer. Las certidumbres están en toda la trayectoria de Massa. Ahí hay mucha información. Tuvo y tiene mucho poder. El tema es continuar en este sendero decadente o, con todos los miedos que nos han dado siempre a los argentinos a introducir un cambio, darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado”, manifestó n una entrevista con Jorge Lanata.

Según un repaso que realizó sobre la carrera política del actual ministro de Economía, ejemplificó sosteniendo que tránsito por «el menemismo, el duhaldismo y el kirchnerismo», su paso con «mucho poder» en el ANSeS, su paso como Jefe de Gabinete durante la primera presidencia de Cristina Kirchner y su intención posterior de «terminar con los ñoquis» y «La Cámpora».

«Lo apoyé, le cedí el lugar, fue primero en la lista y ganó. Era el candidato a presidente puesto y le duró diez minutos. Cuando perdió, volvió a acercarse al kirchnerismo», indicó, e ironizó «ahora de golpe es una garantía republicana porque recita el preámbulo como lo hacía Alfonsín».

En ese sentido, subrayó que en las últimas elecciones el «63 por ciento de la gente dijo que quiere un cambio profundo». «No queremos seguir más con este modelo decadente, opresor, patotero y maleducado. El capitalismo de amigos», añadió.

«Tenemos que seguir haciendo un acto de humildad. Cometimos una cantidad de errores que llevó a que los jóvenes hayan decidido que el que representaba el cambio, de acá en adelante, es Javier Milei«, destacó.

Fue en ese marco que resaltó la «humildad» de Patricia Bullrich de «sentarse y reconciliarse» con Milei tras quedar fuera del balotaje y, principalmente, después de sufrir «agravios personales graves» de parte del libertario.

«Nosotros estamos con el cambio», insistió, aunque aclaró que todavía existen «diferencias» entre ambos espacios. «No nos hicimos libertarios, nuestra candidata era Patricia. Hicimos campaña por ella y votamos por ella. Pero se dio que el cambio se dividió en Javier, en Patricia y en el gringo Schiaretti y que es una mayoría importante», evaluó.

En ese contexto, concluyó: «No creo que esta discusión sea Milei sí o Milei no. Es cambio sí o cambio no, y Massa si o Massa no».

«Entendemos que somos el cambio o no somos nada», graficó.

Mauricio Macri y las razones de la derrota de Juntos por el Cambio

En otro tramo de la entrevista, Macri fue consultado sobre las razones por las cuales Juntos por el Cambio no logró acceder al balotaje, de la mano de su candidata, Patricia Bullrich.

Señaló, en ese sentido, que «hay varias teorías». «Porque no fui candidato, o porque algunos dicen que dije tarde que no era candidato. Otros dicen que lo dije muy temprano y la campaña fue demasiado tiempo y dura. Otros porque no dije que había un solo candidato, cuando no tenía vocación ni autoridad, ni naturaleza (para hacerlo). Con cinco candidatos no podía decir ‘es éste'», explicó. Mauricio Macri enumeró «varias teorías» que pueden explicar por qué JxC quedó fuera del balotaje.

«Después, porque no logré convencerlo a Horacio(Rodríguez Larreta) en tiempo y forma a que se bajase. Muchos veíamos desde el radicalismo y el PRO que la propuesta que él planteaba no era lo que la gente veía. Eso nos desdibujó y llevó a que Milei se quedase con la imagen de que él era el verdadero cambio, cuando Patricia tenía una propuesta de cambio muy potente», enfatizó.

Macri cuestionó al radicalismo y los tildó de “perdedores”

Macri también visitó este domingo los estudios de LN+. Allí cargó duramente contra el radicalismo, a los que tildó de “perdedores”. En específico, apuntó contra Gerardo Morales y Martín Lousteau.

“Morales y Lousteau son una minoría en el radicalismo y perdieron. Son perdedores dentro de la interna”, disparó el expresidente.

Y agregó: “La mayoría de los radicales se han modernizado, tienen una actitud distinta a la hora de vincularse con el mundo, como liberar la economía, gestionar sus provincias y ciudades y no están cargados de estas ideas viejas”.

“Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia (de la UCR), pero no vale la pena hablar de ellos”, sostuvo. (Con información de Clarín)