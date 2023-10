El expresidente Mauricio Macri reafirmó su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, camino a la segunda vuelta que disputará el 19 de noviembre con Sergio Massa. «Hoy, el que lidera la propuesta del cambio es Javier Milei»,ratificó en declaraciones radiales.

Tras las críticas internas que cosechó su estrategia política, el exmandatario se escudó en que dirigentes de Juntos por el Cambio, «con Gerardo Morales a la cabeza» han mantenido encuentros y «tranzado» con el ministro de Economía y aspirante presidencial de Unión por la Patria.

Puntualmente, Macri disparó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes… Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo.

Consultado por las críticas de Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei, el ex Presidente contestó: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

El rupturista de JxC insistió con que en la Argentina hay dos alternativas: la neutralidad para favorecer a Massa y la posibilidad de decirles a los votantes de Bullrich, a los que calificó como personas con voto independiente, que es hora de sanar la discusión sobre quién representa el cambio. Además resaltó que esta discusión debe saldarse en un momento complicado, de angustia, “con el dólar desbocado, la inflación, la inseguridad”. Por ello llamó a imitar la actitud que tuvieron Bullrich y Milei (dijo que se pidieron disculpas recíprocamente) “porque el bien superior es el cambio”.

Noticia en desarrollo…