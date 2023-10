La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió admitió hoy que Juntos por el Cambio ya está roto y que el responsable de haber desarmado la coalición fue Mauricio Macri. La dirigente se adelantó a la conferencia de Patricia Bullrich donde se anunciará el apoyo del PRO a Milei y consideró que «es un error histórico»

“Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, aseguró Carrió en diálogo con el periodista Luis Novaresio en LN+.

“El kirchnerismo ya ganó al equivocarse la estrategia Macri, de pelearse con Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador”, agregó.

“Cuando yo estuve con él en junio, en su casa, me di cuenta con su cara su zona oscura. Yo no soy un juego de naipes en su juego de bridge”, afirmó también la líder de la CC-Ari sobre este encuentro al que también había hecho referencia anoche en una charla que tuvo por la noche con sus referentes más cercanos.

Incluso reveló que cuando volvió de esa reunión le dijo a Maximiliano Ferraro, titular de su partido y de su extrema confianza, lo que pensaba que iba a hacer el expresidente:“Macri va a desgastar a Horacio [Rodríguez Larreta], entregar a Patricia e irse con Milei”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO